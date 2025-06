Tras la confirmación de que Sol Pérez volverá a la pantalla de Telefe tras su licencia por maternidad, comenzaron a circular rumores sobre un supuesto malestar de Luly Illbele, quien venía ocupando su lugar en el noticiero del mediodía junto a Germán Paoloski. Frente a las versiones de “interna escandalosa”, Luly decidió aclarar la situación con un contundente descargo.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la periodista de espectáculos negó cualquier tipo de conflicto: “No pasó nada. Yo trabajo en el noticiero de la mañana, Buen Telefe, con Adrián Puente y Érica Fontana. Ese es mi lugar”, explicó.

LA EXPLICACIÓN DE LULY ILLBELE

Respecto a su presencia en el noticiero del mediodía, detalló: “Empecé como reemplazo de la China Ansa. Cuando ella no volvió, me avisaron que iba a seguir un tiempo más hasta que Sol regresara de su licencia, y así fue”.

De este modo, Luly Illbele aclaró que su participación siempre fue temporal y que no existió ninguna tensión con Sol Pérez: “Cada noticiero tiene su periodista de espectáculos. De verdad no hay conflicto ni quilombo. A Sol la conocí en MasterChef y me llevo súper bien”.

Por último, desmintió categóricamente la versión que indicaba que se habría ido llorando del canal: “Eso de que lloré por Sol es mentira. No me gusta el conventillo, por favor no lo digan más”, sentenció.