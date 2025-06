A pocos días de celebrar su cumpleaños Nº33, Milett Figueroa armó las valijas para volar junto a Marcelo Tinelli a Italia. Días atrás, celebraron la ocasión con una lujosa noche en el Hotel Four Seasons y ahora decidió continuar el festejo en Positano, en la increíble Costa Amalfitana.

A pocas horas de su llegada, Milett Figueroa recurrió a sus redes sociales para compartir las primeras imágenes del viaje. A través de sus historias de Instagram, compartió una foto desde el balcón de la habitación del hotel donde se están hospedando y mostró el increíble desayuno.

Con una increíble vista de Positano, la pareja disfrutó de un desayuno continental que incluyó café, té, frutas variadas, huevos revueltos con panceta y jugo de naranja, entre otras cosas. Enamorada, la modelo peruana presumió a Marcelo Tinelli en su red social y escribió “Mi vista” junto al arroba del conductor.

"Mi vista", escribió Milett Figueroa al compartir una foto de Marcelo Tinelli en Positano (Foto: Instagram @milett)

El increíbles desayuno de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Positano, Italia (Foto: Instagram @milett)

CÓMO ES EL VÍNCULO DE MILETT FIGUROA CON LAS HIJAS DE MARCELO TINELLI

Semanas atrás, Milett Figueroa regresó al país para estar presente en el cumpleaños de Marcelo Tinelli y, en diálogo con la prensa, contó cómo está su vínculo con las hijas del conductor, tras los rumores de mala onda.

“¿Cómo fue el encuentro con las hijas de Tinelli?“, le preguntó el cronista a la actriz, quien contestó: “No nos veíamos hace dos meses, pero estábamos en contacto. De hecho, las abracé porque no las había visto”.

El Tirri, Milett Figueroa, Marcelo Tinelli y Mica y Cande Tinelli

“Hablamos con Cande, que me parece, sentimos que ha sido un montón de tiempo que no nos hemos visto. Porque cuando estuve viviendo acá las veía siempre”, agregó. Por otro lado, habló de los rumores que surgieron recientemente.

“En el reality recién estábamos empezando, hacía tres meses y no nos conocíamos tanto. Imagínate que si no nos conocíamos tanto con Marce, tampoco nos conocíamos tanto con las chicas. Nos fuimos conociendo en el reality. Fue muy loco. Yo me siento recontra querida, no sé si públicamente pero en lo privado, la verdad que yo disfruto mucho”, cerró la modelo.