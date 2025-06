Midnight Generation, una de las bandas emergentes más destacadas de la música electrónica y funk-pop latinoamericano, anuncia su primera visita a Argentina. Con un estilo inconfundible que fusiona sonidos retro con una energía moderna, la banda mexicana promete una experiencia sonora y visual única en su debut en nuestro país.

Midnight Generation: La banda revelación de la escena internacional

Liderados por el vocalista Fernando Mares, Midnight Generation ha conquistado al público internacional con sus letras en inglés, su groove elegante y una identidad musical que conecta con las nuevas generaciones. En solo cuatro años, lograron destacarse en la escena musical global, abriendo shows para artistas como ZHU, Polo & Pan, Sticky Fingers y Chromeo.

Su propuesta en vivo ha dejado huella en escenarios icónicos de México y América Latina, con presentaciones memorables en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Nuevo álbum: “Tender Love” y éxito viral con “Don’t Wait Up For Me”

La banda llega a Argentina en el marco del lanzamiento de su más reciente álbum Tender Love, y con su sencillo “Don’t Wait Up For Me”, que ya suma millones de reproducciones en plataformas digitales, generando gran expectativa incluso antes de su estreno oficial.

Fechas confirmadas en Argentina 2025

Midnight Generation se presentará en tres ciudades argentinas durante septiembre de 2025:

10 de septiembre | Niceto, Buenos Aires 🎟️ Entradas a la venta en Pass Line

11 de septiembre | Nido Club, Mendoza 🎟️ Entradas a la venta en Entrada Web

13 de septiembre | La Sala de las Artes, Rosario🎟️ Entradas disponibles en Entrada Play

Éxito en festivales y expansión internacional

Midnight Generation ha sido parte de los festivales más importantes de América Latina, como:

Vive Latino (25 Aniversario) – Ciudad de México

Festival Pal Norte – Monterrey

Festival Trópico – Acapulco

Coordenada – Guadalajara

También han llevado su música a escenarios internacionales como:

Estéreo Picnic – Colombia

Corona Sunsets – República Dominicana

Quito Fest – Ecuador

Veltrac Festival – Perú

LAMC – Nueva York

¿Quiénes integran Midnight Generation?

La banda está formada por: