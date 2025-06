Paula Chaves (40) y su esposo, Pedro Alfonso (45), se tomaron un descanso en sus agendas laborales para disfrutar de unas vacaciones soñadas en familia.

Desde el 24 de mayo, la pareja se encuentra en Costa Mujeres, México, junto a sus tres hijos: Olivia (11), Baltazar (8) y Filipa (4), en una escapada marcada por la desconexión, la naturaleza y el disfrute.

Paula Chaves: reflexión sobre el presente y el valor de la familia

La conductora del programa de streaming Tapados de laburo (OLGA), compartió con sus seguidores una profunda reflexión sobre sus hijos el paso del tiempo: “Verlos tan grandes me hace dar cuenta del paso del tiempo, esto no para, no frena. Por eso hay que hacer el ejercicio de disfrutar el presente, que es lo único que tenemos”, escribió Paula desde sus redes sociales.

Chaves también relató que una fuerte gripe la obligó a pasar los primeros días de vacaciones en cama, pero rescató el valor de la salud y el tiempo compartido: “No podemos controlar nada, solo vivir el presente, respirar y agradecer. Esta es la posta de la vida”, reflexionó.

La modelo y conductora también dedicó unas sentidas palabras a su pareja: “Buscás a alguien con quien te rías sin parar, que te valore por lo que sos… Lo demás no importa. Se construye y se gana de a dos. Así hace 15 años. Qué increíble es la vida con vos, amor Pedro Alfonso”.

Las fotos de Paula Chaves y su familia en México

Paula Chaves y Pedro Alfonso: 15 años de amor y familia

Con más de 15 años de relación, tres hijos y proyectos laborales en paralelo, Paula y Pedro vuelven a demostrar que el equilibrio entre el trabajo y el disfrute familiar es posible.

La familia eligió como destino el exclusivo resort Grand Palladium Select Costa Mujeres, un hotel 5 estrellas all inclusive ubicado en una de las zonas más paradisíacas del Caribe mexicano. El complejo forma parte del reconocido Palladium Hotel Group.