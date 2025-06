En el marco de su 19° edición, Comic Con Argentina se prepara para ofrecer una experiencia incomparable en el Centro Costa Salguero, uniendo a miles de fanáticos de la cultura pop en un evento único y lleno de emociones. Este evento, el epicentro de encuentro para amantes del anime, cine, cómics, cosplay y mucho más, se extiende por 30,000 m2 de espacios inmersivos diseñados para disfrutar al máximo.

Con una gran variedad de propuestas que incluyen sectores temáticos, experiencias interactivas, áreas dedicadas a artistas, impresionantes photo ops, presentaciones exclusivas de películas, series, libros y videojuegos, Comic Con Argentina es el destino soñado para los seguidores de todas las disciplinas de la cultura pop. Cada rincón ofrece una aventura, convirtiendo este espacio en el punto de reunión denitivo para compartir la pasión por el entretenimiento en todas sus formas. Y todo esto con acceso total en un solo ticket.

PANELES Y MEET&GREET´S

Comic Con ha sido siempre el punto de encuentro por excelencia para los fanáticos de la cultura pop que desean conocer a sus ídolos y figuras más queridas. Este evento ofrece la oportunidad única de vivir experiencias inolvidables: desde asistir a paneles exclusivos con entrevistas en vivo en el Main Stage, hasta tomarse una foto con los artistas invitados o conseguir su autógrafo.

En esta edición, la 19° de Comic Con Argentina reúne a grandes talentos internacionales que formarán parte de este festín para los fanáticos.

Desde Hawkins a Buenos Aires, llega Noah Schnapp, el inolvidable Will Byers de Stranger Things. Su personaje es el motor de esta historia que logró mezclar ciencia ficción y terror para llegar a públicos de distintas edades, redefiniendo el género y su amplitud generacional. El sábado y el domingo se va a poder disfrutar de sus paneles, donde el actor contará todo acerca de la serie, y, además, ¡ya están disponibles los tickets para acceder a un Meet & Greet imperdible con él!

Foto: Prensa

Otro de los grandes nombres que serán parte de esra edición es Cristopher Mintz-Plasse, el eterno McLovin de Supercool y caótico Red Mist/Motherfucker de Kick-Ass. También le puso voz original Fishlegs, personaje de Cómo entrenar a tu dragón, demostrando su versatilidad en los distintos géneros. El multifacético actor estará los tres días de convención contando grandes historias en paneles cargados de humor y anécdotas.

Foto: Prensa

No pueden faltar aquellos que le dan la voz a varios personajes que se ganaron el corazón del público. En esta edición, estarán: Carlos Segundo (Pikoro de Dragon Ball Z , Woody de Toy Story, Severus Snape de Harry Potter, Goofy de Mickey Mouse), Romina Marroquín (Anna de Frozen, Judy Hoops de Zootopia, Giselle de Encantada, Rapunzel de Enredados por siempre), y Alfonso Obregón (Shrek, Bugs Bunny, Kakashi Hatake de Naruto, Marty de Madagascar, Fox Mulder de Los Expedientes Secretos X).

CONCIERTOS & SHOWS

El Main Stage año tras año se destaca por su increíble propuesta de conciertos en vivo que celebran los sonidos que marcaron generaciones.

En esta edición, el line-up de conciertos promete ser inolvidable. El sábado se presentará Big Gun, la banda tributo a AC/DC. Fiel al legado de esta banda, hará temblar el escenario principal con sus clásicos presentes en incontables películas y videojuegos, volviéndolo una experiencia imperdible para los fanáticos del género y de la cultura pop.

Otro show que sin dudas va a ser explosivo es el de KISS ME, la banda argentina tributo a KISS. Su performance estará cargada del poder visual que caracteriza a la banda neoyorquina, con ese tinte de nostalgia que conectará el sonido con el universo fan.

El domingo, el Main Stage vuelve a sorprender con una presentación de la orquesta filarmónica Hollywood Symphony, a cargo de Sonando al Unísono. Con un recorrido por las películas y sagas más aclamadas, esta presentación emocionará tanto a los amantes del cine como a los amantes de la música.

Reina Madre también se presentará ese mismo día para rendir tributo a Queen, cuya música acompaña múltiples películas. Con una interpretación acorde del repertorio de esta banda que cambió la historia de la música, hará sonar himnos como Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now y We Are the Champions.

COSPLAY

El mundo del cosplay es una de las expresiones más potentes de la cultura pop contemporánea y en Comic Con Argentina ocupa un lugar central. Este año cosplayers nacionales e internacionales transformarán el Main Stage en una pasarela de arte y caracterización.

Cada día se celebrará un mega concurso de cosplay en el Main Stage, con más de dos millones de pesos en premios que premiarán a los mejores del rubro. Y, pensando en los más pequeños, también habrá concursos de Cosplay Kids en el Auditorio, donde los más jóvenes podrán mostrar su talento y creatividad.

En el espacio Cosplay Alley, en el corazón del sector Cosplay Zone, se podrá ver de cerca a quienes están detrás de esos increíbles trajes. Además, habrá áreas de cambiadores, sets fotográficos profesionales y una exposición de los cosplays más impresionantes.

El arte del cosplay es una de las grandes estrellas de Comic Con, y no solo como espectáculo visual, sino también como comunidad que permite homenajear a personajes que dejaron una huella en el mundo del entretenimiento.

STANDS

Aquí se podrá encontrar una infinidad de productos a los mejores precios en los más de 200 stands disponibles. Productos premium y de colección, artículos oficiales de las series y películas, juguetes retro, obras de arte, souvenirs y mucho más.

BOOTH OFICIALES

Este es el shopping definitivo para todos los fanáticos de la cultura pop. Es la oportunidad perfecta para llevarse coleccionables, accesorios, prendas de ropa o artículos únicos. Desde cómics, libros, y videojuegos, hasta productos exclusivos de series, películas y videojuegos preferidos.

Pero esto no es todo. Comic Con no solo es un lugar para comprar, sino también para vivir experiencias inmersivas y únicas. En esta edición, los estudios más importantes del cine, televisión y streaming estarán presentes con booths oficiales que traen propuestas especiales y exclusivas.

EVENTOS TEMÁTICOS Y GRANDES ATRACCIONES

En esta edición de Comic Con Argentina, increíbles eventos temáticos y propuestas exclusivas te esperan.

En el AUDITORIO, disfrutarás de presentaciones exclusivas de juegos y libros del mercado local, además de charlas y debates fascinantes sobre todo lo relacionado con el universo de la cultura pop. Pero eso no es todo, los eventos temáticos llegan con más fuerza que nunca.

Esta edición trae un nuevo reino de magia y leyendas: DRUIDIC GATHERING, un rincón celta que te llevará a un mundo más ancestral, donde la mitología, los rituales y la conexión con la naturaleza son el foco.

HORROR XP, el espacio más escalofriante, regresa este año más oscuro, más inmersivo y más aterrador. Promete sorprenderte con stands de productos de terror, photo ops, cosplayers en sus mejores caracterizaciones, propuestas artísticas y mucho más. Preparate, porque esta vez el miedo va a ser llegado al siguiente nivel.

La Feria Medieval es otra de las grandes sorpresas de este año. Con más de 1.500 m2 al aire libre, este espacio recrea una auténtica feria medieval, con puestos de artesanía, gastronomía, actores recreando escenas medievales, shows musicales y todo un mundo fantástico que te transportará directamente a la época medieval.

Y para los amantes de la gastronomía, Comic Con ofrece una propuesta culinaria impresionante, con una enorme variedad de opciones.

CÓMO CONSEGUIR LAS ENTRADAS

Los tickets están disponibles en Ticketek, con precios desde $44.600.