Para todos los fanáticos que esperaban ansiosos la llegada de la nueva edición de Comic-Con Argentina, hay buenas noticias. El evento se llevará a cabo el 6, 7 y 8 de diciembre en el Centro Costa Salguero.

En el marco de su 18a edición, Comic Con Argentina se prepara para ofrecer una experiencia incomparable en el Centro Costa Salguero, uniendo a miles de seguidores de la cultura pop en un evento único y lleno de emociones. Este evento, el epicentro de encuentro para amantes del anime, cine, cómics, cosplay y mucho más, se extiende por 30,000 m2 de espacios inmersivos diseñados para disfrutar al máximo.

Con una gran variedad de propuestas que incluyen sectores temáticos, experiencias interactivas, áreas dedicadas a artistas, impresionantes photo ops, presentaciones exclusivas de películas, series, libros y videojuegos, Comic Con Argentina es el destino soñado para los seguidores de todas las disciplinas de la cultura pop. Cada rincón ofrece una aventura, convirtiendo este espacio en el punto de reunión denitivo para compartir la pasión por el entretenimiento en todas sus formas. Y todo esto con acceso total en un solo ticket.

INVITADOS INTERNACIONALES

En esta edición, los asistentes podrán disfrutar de encuentros únicos con grandes íconos internacionales de la cultura pop. Entre los más esperados se destacan:

Brandon Routh : El actor conocido por su papel de Superman en Superman Returns y por interpretar a Atom en las series Arrow y Legends of Tomorrow .

Carlos Villagrán : El querido Quico de El Chavo del 8 , un personaje que marcó a generaciones enteras con su carisma y humor.

Mario Castañeda : La legendaria voz de Goku en Dragon Ball Z , un ícono del doblaje latinoamericano que ha hecho vibrar a miles de fanáticos.

René García : La voz de Vegeta en Dragon Ball Z , otro de los actores de doblaje más emblemáticos del universo de anime.

Carlos Tinoco: La potente voz de Thanos en las películas de Marvel, quien ha dado vida al temido villano del Universo Cinematográfico de Marvel.

PANELES Y MEET&GREET´S

Comic Con ha sido siempre el punto de encuentro por excelencia para los fanáticos de la cultura pop que desean conocer a sus ídolos y guras más queridas. Este evento te ofrece la oportunidad única de vivir experiencias inolvidables: desde asistir a paneles exclusivos con entrevistas en vivo en el Main Stage, hasta tomarte una foto con tus artistas favoritos o conseguir su autógrafo. ¡Es tu oportunidad para estar cara a cara con las estrellas que han marcado tu infancia y tu vida!

En esta edición, la 18a de Comic Con Argentina, contamos con una increíble selección de grandes talentos internacionales que se suman a este festín para los fanáticos. Entre los invitados más esperados, destaca Carlos Villagrán, el legendario Quico de El Chavo del 8, un ícono de la televisión que ha acompañado a generaciones enteras. Conocer a Carlos Villagrán en persona es, sin duda, un sueño hecho realidad para todos aquellos que crecieron con las entrañables aventuras del Chavo.

Otro de los grandes nombres que no puedes perderte es Brandon Routh, el actor que le dio vida a Superman en la película Superman Returns de 2006 y que luego se consagró como Atom en las series Arrow y Legends of Tomorrow. Su carisma y versatilidad lo han convertido en un favorito de los fanáticos, y ahora tendrás la oportunidad de conocerlo en persona.

La magia no termina allí: en esta edición, también tendremos a Mario Castañeda, la voz de Goku en Dragon Ball Z, quien es considerado uno de los actores de doblaje más emblemáticos del mundo. Además, no puede faltar René García, quien ha dado vida a Vegeta, y Carlos Tinoco, la potente voz de Thanos en las películas del Universo Cinematográco de Marvel.

Estos talentosos actores de doblaje han dado vida a personajes inolvidables que han marcado nuestra infancia y nos han transportado a los universos que tanto amamos.

STANDS

El gaming es una de las piedras angulares de la cultura pop actual, y en esta edición de Comic Con Argentina, llega un nuevo espacio temático completamente dedicado al emocionante mundo de los videojuegos. Te presentamos “Gaming Experiencia”, un área vibrante llena de tecnología de punta y las marcas más destacadas del sector.

Preparate para sumergirte en un sinfín de actividades, con emocionantes showmatches y competencias oficiales de títulos como League of Legends, Valorant, Counter Strike: GO, y Just Dance. Además, se llevarán a cabo torneos de gaming móvil con juegos tan populares como PUBG, Call of Duty, Free Fire, Clash Royale, ¡y mucho más!

La experiencia no se detiene ahí: reconocidos streamers y los equipos de E-Sports más importantes del país estarán presentes, tanto de la escena local como internacional, para compartir su pasión y habilidades en vivo. Si eres fanático del gaming, este espacio es tu oportunidad de vivir la acción de cerca, interactuar con las guras más relevantes de la industria y sentir la adrenalina de las competencias.

¡No te pierdas esta experiencia única en Comic Con! Vení a disfrutar de lo mejor del gaming, en un evento donde la tecnología y la emoción se encuentran para ofrecerte lo último en entretenimiento.

CONCIERTOS & SHOWS

El Main Stage de Comic Con Argentina no solo es el escenario de paneles Q&A, concursos de cosplay y otras grandes atracciones, sino que también se destaca por su increíble propuesta de conciertos en vivo. Prepárate para disfrutar de espectáculos únicos que te harán vibrar, todo con un único ticket de acceso.

En esta edición, el line-up de conciertos promete ser inolvidable. El viernes arranca con el espectacular show “Moonwalk - Homenaje al Rey del Pop”, un tributo lleno de energía y coreografías al legendario Michael Jackson. Además, podrás disfrutar de THE END Pink Floyd, la banda tributo más importante a Pink Floyd, que ofrecerá un concierto épico que te llevará a través de los sonidos y la atmósfera de esta icónica banda.

El sábado, la emoción continúa con “Universos Sonoros - La fantasía en concierto”, una orquesta con más de 50 músicos en escena que interpretarán algunas de las melodías más épicas de la historia del cine. Y para cerrar la jornada de manera espectacular, Rose Gun, la banda tributo a Guns N’ Roses, traerá toda la potencia y el rock clásico para coronar una noche inolvidable.

El domingo, el Main Stage vuelve a sorprender con otra presentación de la orquesta sinfónica, esta vez dedicada a las inolvidables composiciones de El Señor de los Anillos y La Tierra Media, transportándote a un mundo de magia y fantasía. Como gran nal, Kiss Me, la banda tributo a Kiss, subirá al escenario para hacerte saltar y bailar con los clásicos de esta legendaria banda, cerrando esta edición épica de Comic Con Argentina con un show de cierre espectacular.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de estos conciertos únicos. ¡Vive la experiencia completa de Comic Con con un solo ticket y disfruta de una celebración de la cultura pop como nunca antes!

SHOPPING & BOOTH OFICIALES

¿Estás listo para hacer las compras más épicas de tu vida? ¡En Comic Con Argentina podrás hacerlo! Este es el shopping definitivo para todos los fanáticos de la cultura pop, donde podrás encontrar todo lo que amas de tus licencias favoritas. Es la oportunidad perfecta para adelantarte a las estas de n de año y llevarte ese coleccionable, accesorio, prenda de ropa o artículo único que siempre has querido. Desde cómics, libros, y videojuegos, hasta productos exclusivos de tus series, películas y videojuegos preferidos.

Pero esto no es todo. Comic Con no solo es un lugar para comprar, sino también para vivir experiencias inmersivas y únicas. En esta edición, los estudios más importantes del cine, televisión y streaming estarán presentes con booths ociales que traen propuestas especiales y exclusivas. Grandes nombres como Netix, Disney, Warner, BF Paris y muchos más se harán sentir en el evento, destacando la increíble propuesta de NETFLIX, que nos sorprenderá con una experiencia inmersiva de más de 200 m2 de “Los Juegos del Calamar 2″, que te hará sentir como parte de este fenómeno global.

Además, el evento contará con enormes áreas de photo ops, para que inmortalices cada momento, junto con espacios de gastronomía, chill outs, barras móviles, sectores temáticos y muchas sorpresas más. Comic Con Argentina es mucho más que un evento, es una experiencia total donde cada rincón está lleno de magia y emoción para todos los fanáticos de la cultura pop.

¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración única!

COSPLAY

El mundo del cosplay es una de las experiencias más destacadas de Comic Con, y en esta edición, la magia del cosplay cobra vida en su máximo esplendor. En el espacio Cosplay Alley, en el corazón del sector Cosplay Zone, estarán los mejores cosplayers del país, ¡y vas a poder conocerlos de cerca! Tómate una foto con tus cosplayers favoritos, disfruta de un espacio lleno de creatividad y pasión por el arte del disfraz.

Además, para que vivas la experiencia al máximo, habrá áreas de cambiadores, sets fotográcos profesionales y una exposición de los cosplays más impresionantes. Pero lo mejor está por venir: ¡los concursos de cosplay!

Cada día se celebrará un mega concurso de cosplay en el Main Stage, con más de dos millones de pesos en premios para los mejores y más creativos disfraces. Y, pensando en los más pequeños, también tendremos los concursos de Cosplay Kids en el Auditorio, donde los más jóvenes podrán mostrar su talento y creatividad.

El arte del cosplay es una de las grandes estrellas de Comic Con, y no puedes dejar de ser parte de esta esta de disfraces, talento y diversión. ¡Ven y sé testigo de lo mejor del cosplay argentino e internacional!

Lo mejor del cosplay! Vení disfrazado de tu personaje favorito y sacate fotos con otros cosplayers. Además, podrás participar de concursos por increíbles premios. Animate a participar, es tu oportunidad de brillar!

EVENTOS TEMÁTICOS Y GRANDES ATRACCIONES

En esta edición de Comic Con Argentina, increíbles eventos temáticos y propuestas exclusivas te esperan para que vivas la cultura pop como nunca antes.

En el AUDITORIO, disfrutarás de presentaciones exclusivas de juegos y libros del mercado local, además de charlas y debates fascinantes sobre todo lo relacionado con el universo de la cultura pop. Pero eso no es todo, los eventos temáticos llegan con más fuerza que nunca.

HORROR XP se suma a la edición con una exposición espeluznante dedicada al cine de terror. Este espacio, tanto increíble como aterrador, promete sorprenderte con stands de productos de terror, photo ops, cosplayers en sus mejores caracterizaciones, propuestas artísticas y mucho más. Si eres fan del género, no puedes perdértelo.

La Feria Medieval es otra de las grandes sorpresas de este año. Con más de 1.500 m2 al aire libre, este espacio recrea una auténtica feria medieval, con puestos de artesanía, gastronomía, actores recreando escenas medievales, shows musicales y todo un mundo fantástico que te transportará directamente a la época medieval.

Y para los amantes de la gastronomía, Comic Con ofrece una propuesta culinaria impresionante, con una enorme variedad de opciones. Destacamos el espacio MATSURI de Yamato, que recrea un auténtico barrio japonés con platos tradicionales y propuestas gastronómicas únicas que te harán sentir como si estuvieras en Japón.

Este año, Comic Con es mucho más que un evento de cultura pop, es una experiencia total que te llevará a universos inesperados y te permitirá vivir aventuras únicas, todo en un solo lugar.

CÓMO CONSEGUIR LAS ENTRADAS

Los tickets están disponibles en Ticketek, con precios desde $43,400. Además, el abono para los 3 días tiene un precio de $95,100 + $11,500. En la plataforma podés acceder a opciones de cuotas, beneficios con tarjetas de crédito y promociones 2x1.