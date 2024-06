Una vez más, los fanáticos de la Comic Con Argentina pudieron disfrutar el increíble evento que se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de mayo en Costa Salguero.

El primer día abrió con todo con un invitado de lujo: increíble Ernie Hudson, Winston Zeddemore de Ghostbuster, quien deleitó a sus seguidores con su presencia y causó sensación al vestir la camiseta de la Argentina.

Foto: Prensa

También dijeron presente los actores de las voces de nuestros personajes favoritos, Emilio Treviño & Juan Guzmán, y a Alejandro Szykula, creador de la icónica serie Alejo y Valentina, que estuvieron en sus respectivos paneles.

Como en todas las ediciones, no faltaron los concursos de Cosplay que, en esta oportunidad, coronó al Concierto de QPA BAND: Homenaje a Rocky.

Pero eso no fue todo. El segundo día, redoblaron la apuesta con una presencia que muchos esperaban. La de Enzo Vogrincic (Numa en la famosa película, La sociedad de la nieve) donde todos enloquecieron con su presencia y no dudaron en pedirle autógrafos y fotos.

Foto: Prensa

Grandes bandas coronaron la fecha en el mismo escenario como: Reservoir songs, reproduciendo el soundtrack de las películas de Tarantino; Back to the orchestra dirigidos por Damián Mahler, tocando canciones icónicas de la historia del cine; The Beats, que tocaron los mejores covers de The Beatles y cerrando la jornada estuvo nuevamente Ernie Hudson y le siguió el gran Star Wars Parade, que cerró la noche del main stage. Asimismo, también causó furor el artista e ilustrador, Ciruelo Cabral.

Por último, en la tercera y última jornada (que contó con más de 100.000 visitantes), se llevó a cabo el tercer panel de Ernie Hudson, figura de esta edición, que mantuvo la atención de todos con sus espectaculares anécdotas y experiencias en Ghostbusters.

Foto: Prensa

Seguidamente, Alejandro Szykula brindó un show con Alejo & Valentina y presentó un adelanto de la nueva temporada. En la grilla, también se destacó un emocionante show de Máximo Meyer, recorriendo las canciones de los musicales Once, querido Evan & Casi Normales, con invitados.

El domingo terminó con la final del concurso de Cosplay, la Star Wars Parade y coronaron la noche con Reina Madre, un homenaje a Queen.