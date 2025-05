Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, La Chiqui recibirá al periodista y abogado Hugo Alconada Mon, al cantante Jairo, quien se presentará en junio en diferentes teatros del país a brindar su gran repertorio.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 31 de mayo (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También estarán con la reconocida conductora en su mesaza de este fin de semana María Julia Oliván y el abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego recientemente anulado.

MIRTHA LEGRAND SORPRENDIÓ AL REVELAR QUE TUVO QUE IR AL OCULISTA TRAS VER EL ETERNAUTA

Mirtha Legrand sorprendió al revelar en su programa de eltrece que tuvo que ir al oculista tras ver El Eternauta. La conductora tuvo como invitados a los protagonistas de la ficción y se los dijo en pleno aire.

“Yo vi hasta el cuarto (capítulo), me quedan dos por ver, p ero me encanta. Me quedaba viéndolo hasta las dos de la mañana, tres. Tuve que ir al oculista después”, contó la actriz y sus comensales estallaron de risa.

Foto: Captura (eltrece)

Entonces, la Chiqui explicó: “¡En serio! No se rían. El doctor me dijo qué estaba haciendo y le dije que estaba viendo televisión. Ahí me respondió ‘¿en qué condiciones?, ¿lo ve con anteojos?’.Y cuando le dije que no, me dijo que me los ponga”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.