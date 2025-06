Desde el regreso de Carlos Tévez a Boca en 2015, los focos volvieron a iluminar su vida y la de su entorno. Hoy, es Florencia Tevez, su hija mayor, quien acapara la atención en redes sociales.

Con apenas 19 años, la joven se consolida como influencer, con más de 317 mil seguidores en TikTok y 140 mil en Instagram, donde muestra su vida cotidiana, sus looks y sus viajes por el mundo.

NACE UNA ESTRELLA DE LAS REDES SOCIALES

Florencia Tevez nació en 2004, fruto del matrimonio entre Carlitos y Vanesa Mansilla, y se ha transformado en una figura con identidad propia. Si bien muchos la vinculan a la carrera del exjugador, ella deja en claro que prefiere mantenerse al margen de los temas futbolísticos, como lo demostró al responder de forma tajante una consulta sobre la actualidad profesional de su papá: “No tengo nada que ver con eso”.

Florencia, la hija mayor de Carlos Tévez. Crédito: Instagram

En Instagram, la influencer comparte postales de viajes a Miami, Las Vegas, Italia, Francia y Pinamar, entre otros destinos. Pero también sorprendió al presentar en redes a su novio, Joaquín Mansilla, con quien ya vivió escapadas románticas, incluso a Estados Unidos.

Florencia, la hija mayor de Carlos Tévez. Crédito: Instagram

FLORENCIA TÉVEZ UNA TIKTOKER

Aunque conserva una buena relación con su padre —a quien incluso sumó a algunos trends de TikTok—, Florencia marca su rumbo con contenido propio, participando de desafíos de baile, pruebas de comida como el famoso chocolate Dubai y clips del estilo get ready with me, en los que muestra sus outfits.

Florencia, la hija mayor de Carlos Tévez. Crédito: Instagram

Con un perfil cada vez más fuerte en redes, Florencia Tevez construye su identidad más allá del apellido, alejándose de los flashes deportivos y apostando por un futuro como figura digital.