Pochi de Gossipeame contó en Puro Show este jueves qué le dijo Wanda Nara de su encuentro con Mauro Icardi en el estacionamiento tras la picante audiencia en Milán, Italia.

“Le pregunté ‘¿qué te pasó cuando lo viste después de la última vez?’ y me dijo que él estaba muy enojado pero que también ella lo vio con ojos tristes“, dijo la panelista del programa de eltrece.

Entonces, reveló la polémica frase que la conductora le dijo sobre su ex: “Me dijo ‘la verdad que me puso mal, me daban como ganas de abrazarlo’ y creo que me dijo no porque le pase algo sentimental con él...”.

Yanina Latorre mostró el encuentro de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la audiencia en Milán (Foto: captura de Instagram/@yanilatorre).

“Sino más bien pensando hasta dónde llegaron después de doce años juntos”, explicó y Caro Molinari comentó: “Pero él esta enojado porque no le deja ver a las hijas y tiene razón”.

POCHI DE GOSSIPEAME REVELÓ POR QUÉ LOS AUTOS DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI ESTABAN ESTACIONADOS JUNTOS

Pochi de Gossipeame reveló en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por qué los autos de Wanda Nara y Mauro Icardi estaban estacionados juntos en el tribunal de Milán donde tuvieron la audiencia.

“Wanda me dijo que los autos se los pusieron juntos de casualidad, los hicieron estacionar uno al lado del otro”, reveló la panelista sobre el encuentro de la mediática y la pareja de la China Suárez.

