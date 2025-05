La historia ya es parte del folclore del espectáculo argentino: la China Suárez, una palta, una manta amarilla de Nepal y un motorhome. Corría 2015 cuando Pampita irrumpió en el set de la película El Hilo Rojo y encontró a su pareja de entonces, Benjamín Vicuña, junto a la actriz en una situación comprometida.

La China negó todo, incluso juró por su hija que no pasaba nada. Pero el escándalo ya estaba en marcha, y casi una década después, se revela cómo se destapó la verdad.

El periodista Santi Riva Roy, por aquel entonces parte del equipo de Desayuno Americano, fue quien destapó el affaire sin siquiera buscarlo.“Estábamos en un taxi por Palermo cuando vimos un camión de rodaje. Bajamos a ver si había famosos y un técnico del equipo me suelta: ‘Acá trabaja Vicuña y se está cogiendo a una maquilladora y a la China Suárez’”, relató.

La declaración fue tan directa que Riva Roy no dudó. Bajó, hizo una nota y dio por hecho el romance. “Cuando llegué al canal, mi productor casi me mata. Me dijo: ‘¿Qué es esto? Nos vas a meter en un quilombo’”, recordó entre risas.

CÓMO SE ENTERÓ PAMPITA DE LA TRAICIÓN

Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez compartieron una gran reunión familiar.

Según contó el periodista, Pampita se enteró de la traición mientras estaba bailando en el boliche Tequila. Al día siguiente, estalló el escándalo.“El lunes abrimos Desayuno Americano con la nota que yo había hecho antes del quilombo”, aseguró Riva Roy, revelando que fue un técnico del rodaje quien lanzó la primera piedra.

En su momento, la China Suárez tildó a Pampita de estar ‘fuera de sí’ y negó todo lo ocurrido. Sin embargo, el relato quedó sepultado por los hechos y el tiempo. La palta, la manta y el motorhome quedaron en la memoria colectiva como símbolos de una infidelidad mediática que marcó un antes y un después.