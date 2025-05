Como si Wanda Nara no tuviera suficientes problemas, ahora sumó a la nueva novia de L-Gante como enemiga, ya que la Cleri le hizo un fuete reclamo en vivo.

“Yo lo aconsejé demasiado a Elián. Ya lo hablamos. Le dije que se enfoque en él, que no le dé el gusto a la gente, porque hay mucha gente que no lo quiere ver bien”, contó Rocío Clericuzzio.

Entonces agregó desafiante: “Y que empieza a tapar bocas. A la gente que habla mal de él”.

Rocío la Cleri Clericuzio, la nueva novia de L-GAnte. (Foto: @_clericuzio_)

EL RECLAMO DE LA NOVIA DE L-GANTE A WANDA NARA

“No sé si Wanda le hizo mal, pero bueno, creo que él sí la quería demasiado y creo que ella lo decepcionó“.

“Porque capaz esperaba otra cosa de ella. O sea, mi manera de pensar, digo...”.

No hablamos mucho de ella, tocamos así por encima el tema, porque la verdad que tampoco quiero invadir sus sentimientos, si los tiene hacia ella o no. Hace poco terminó la relación y no es que quiero que me cuente".

“Llegué a su vida por algo y quiero hacerle bien. No quiero tener ningún problema.