A un mes y medio de que su amor con Guido Mazzoni se corone con la llegada de su primer hijo, Marco, Sol Pérez no pasó por alto las críticas que recibió por haber mostrado su aspecto físico y dijo lo suyo en un contundente descargo que compartió en las redes.

“No busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso. Para mí, es fácil sentarme a comer mientras amamanto a mi hijo, pero por mi salud mental y física, elijo moverme, y comer saludable. ¿Eso está mal?”, comenzó diciendo la flamante mamá en un posteo que subió a Instagram Stories.

“¿Tengo que dejarme de lado para cumplir con lo que siempre les dijeron a las mamás que acababan de parir? Entrené y comí saludable durante todo el embarazo. También me criticaron”, agregó.

Y cerró, contundente con su postura: “Mi hijo nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo. Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo”.

SOL PÉREZ MOSTRÓ LAS PRIMERAS IMÁGENES DE SU HIJO MARCO: “BIENVENIDO, TE AMO CON TODA MI VIDA”

Luego de compartir las instancias previas a dar a luz, Sol Pérez presentó en sociedad a Marco, el bebé que tuvo con Guido Mazzoni y enterneció a sus seguidores con su dulce posteo.

“Bienvenido, Marco. Te amo con toda mi vida”, escribió la panelista en su cuenta personal de Instagram, junto a una postal del matrimonio con el nuevo integrante de la familia.

“Nació el 4/04/2025. Hora 13.41. Peso 3.530 @marcomazzoni_ok”, agregó, ahondando en los detalles del nacimiento de su bebé. Y cerró con un video de los primeros segundos de Marco al llegar al mundo.

¡Es muy lindo!

