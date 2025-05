A 11 años de la separación de Jorge Rial, la misteriosa vida de Mariana Antoniale sigue siendo noticia, pese a haberse alejado del mundo artístico y de los medios.

A un año de no hacer ninguna publicación en el feed de Instagram, la modelo cordobesa reapareció en las redes sociales involuntariamente a través de una publicación de Ángel de Brito.

“Bienvenida al país, Niña Loly. ¿Por qué nunca más hablaste?”, tituló el conductor de LAM la imagen de Mariana y dando cuenta de que Antoniale está en la Argentina.

En 2014, cuando la historia de amor de Antoniale y Rial llegó a su final, Loly se mudó a Miami, ciudad en la que se habría casado Walter Mercuri, representante de Marc Anthony.

¿POR QUÉ MARIANA ANTONIALE DEJÓ TODO TRAS LA SEPARACIÓN DE RIAL Y SE FUE A MIAMI?

En febrero de 2024, Mariana Antoniale visitó Córdoba y le dio una nota a Intrusos, en la que reveló por qué se fue del país tras la ruptura con Jorge Rial.

Pablo Layus: -¿Cómo está tu vida allá (Miami)? ¿Qué estás haciendo?

Mariana Antoniale: -Divina, divina, playa, sol, divina.

Layus: -¿Pareja?

Antoniale: -Divina.

Layus: -No te gusta hablar mucho de eso, ¿no?

Antoniale: -No me gusta hablar nada.

Layus: -¿Por pedido de él? ¿No quiere tanta exposición o es por vos?

Antoniale: -Yo cuando decidí dar un paso al costado fue para priorizar mi vida, mi paz, y así estoy bien. A la gente no le importa.

Layus: -¿Te han atacado mucho?

Antoniale: -Yo creo que el ambiente es muy cruel. Y no lo digo a modo tan personal, sino que es muy cruel… Yo no me quedé en el ambiente, claramente no habré estado preparada mentalmente para soportar eso.