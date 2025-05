A poco de que Elián “L-Gante” Valenzuela confirmara que está nuevamente en pareja tras ponerle punto final a su historia de amor con Wanda Nara, Pochi (la panelista de Puro Show) mostró un video que muestra al musico muy apasionado con una misteriosa mujer.

“¡Cómo le gusta el beso sopapa a Elián!”, escribió la panelista del programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, en el video que subió a Instagram Stories.

En las imágenes, se ve al cantante cantando con una exuberante rubia, a quien luego agarra de la cara para darle un apasionado beso, dejando en claro que ya se olvidó de su ex.

¡L-Gante, a puro chape con una misteriosa mujer!

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@gossipeame)

L-GANTE CONFIRMÓ QUE ESTÁ NUEVAMENTE EN PAREJA, A POCO DE SEPARARSE DE WANDA NARA

Luego de que Elián “L-Gante” Valenzuela despertara todo tipo de especulaciones al mostrarse con una misteriosa joven, a poco de haberle puesto punto final a su historia de amor con Wanda Nara, el cantante rompió el silencio y sorprendió al hablar de su presente sentimental.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo el cronista de Viviana en vivo, el programa que conduce Viviana Canosa por eltrece, al músico: “Se te vio ayer en una foto, en la cual das a entender que estás con una nueva novia, ¿es así?”, indagó.

Fue entonces que L-Gante se sinceró: “Sí, seguramente va a salir un poco más de material para mostrarla porque no se vio nada (en las redes). Todavía no mostramos nada porque si no se hizo hasta el momento… hasta que estemos de acuerdo. Es una nueva etapa de felicidad”.

Foto: Captura (eltrece)

“Estamos tranquilos y enfocados en lo nuestro. Seguramente, más adelante vamos a hacer un plan de planes”, agregó, sobre la posibilidad de viajar con su flamante novia. Y sobre su vínculo con Wanda, remarcó: “Hace un tiempo no me hablo, pero me imagino que debe estar todo bien. Amigos”.