Mientras da sus últimos shows antes de retirarse por un tiempo de la música debido a sus problemas de salud, L-Gante mostró en sus redes sociales que finalmente se anotó para terminar la secundaria.

Alejado de los escándalos con Wanda Nara, Elían Valenzuela cumplió la promesa que hizo en varias oportunidades de finalizar sus estudios y compartió en su cuenta de Instagram la constancia de inscripción.

L-Gante se anotó para terminar la secundaria (Foto: captura de redes sociales).

“¿Quiénes van a ser mis compañeros de aula?" , escribió el cantante de cumbia 420 junto a la imagen de la inscripción, en la que detalla: “Los días de cursada serán los lunes, miércoles y viernes de 18 a 22 horas”.

En un posteo en el que promocionó su show de este fin de semana, el músico animó a sus seguidores: “¿Quién más se anota para terminar la secundaria? ¡Hay que festejar y después a meterle! Hoy 10 de mayo show gratuito".

