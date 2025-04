De gira de prensa por México, Emilia Mernes protagonizó un desopilante momento en su paso por Exa Backstage y de la mano de su conductor, Cristian “Kinky” Arteaga.

Kinky generó un blooper que se volvió viral en redes sociales al confundir el nombre de la factura favorita de la cantante argentina.

¿El contexto? Mernes habló de sus inicios en la música y recordó a la pequeña Emilia que nació en Nogoyá, en el seno de una familia de panaderos.

EL DESOPILANTE BLOOPER DE KINKY EN SU MANO A MANO CON EMILIA MERNES

Emilia Mernes: -No sé qué sentirá la Emilia panadera, porque yo vengo de una familia de panaderos. Creo que ella debe estar muy orgullosa y espero que escuche mis canciones.

Cristian “Kinky” Arteaga: -¡Qué lindo! Aparte, ¿qué pan serías? Uno que ya existe.

Emilia: -Yo soy una tortita negra. Ese es un titular (risa). La tortita negra tiene el bizcocho de grasa, después tiene ese azúcar mascaba arriba o azúcar rubia. Esa combinación de lo salado con lo dulce, es perfecta...

Cristian Arteaga: -¿Sigue estando el negocio?

Emilia: -Claro.

Cristian Arteaga: -Familia, pongan la concha negra especial de Emilia.

Emilia: -¿Cómo concha negra? (risa)

Cristian Arteaga: -¿Cómo era?

Emilia: -¡Pará! La torta negra...

Cristian Arteaga: -La torta negra. Es que aquí en México hay una que se llama concha.

Emilia: -No lo sé, pero concha es vagina en Argentina. “¡La concha negra de Emilia!”. ¡Es un montón! No te preocupes. Es que me dio mucha risa, pero se entiende porque son las facturas de ustedes. ¡Es muy bueno!

Foto: captura de pantalla del TikTok oficial de Emilia.

