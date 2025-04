Por más que Evelyn von Brocke hable con tono amable y palabras sobrias, el reproche que María Belén Ludueña le hizo en vivo tras la escandalosa discusión que entabló con Roberto García Moritán en vivo no la va a hacer cambiar de opinión.

“Gracias a Moritán en ese momento hicimos 3.2 puntos de rating, felicidad. Gracias, Moritán. Te felicito Robertito por negar todo lo que querés seguir negando”, enfatizó en diálogo con Carlos Monti en MBA.

Luego manifestó: “Yo mi periodismo no lo voy a dejar de hacer y la conductora no va a dejar de ser conductora. Por eso nos saludamos y dijimos todos ‘chau, hasta mañana, besos’, Se terminó el programa y mañana seguiremos comiendo churros”.

Evelyn von Brocke desafió a Roberto García Moritán en vivo. (Foto: Mujeres Argentinas)

“Yo entiendo a Belén, porque ella produce un montón, trae a un entrevistado y demás, pero es político y tiene que tener la espalda para responder todo”, se compadeció de Ludueña.

“Yo mi periodismo no lo voy a dejar de hacer y la conductora no va a dejar de ser conductora”. Evelyn.

Aunque al rato la contradijo al negar que haya habido pautas para no incomodar al exmarido de Pampita: “No sentí una bajada de línea estricta, porque Belén en eso es lo más abierta y copada que hay”.

EL DESAFIANTE MENSAJE DE EVELYN VON BROCKE A MARÍA BELÉN LUDUEÑA

“Si vos me convocás ya sabés quién soy, no voy a ir a calentar una silla”, disparó en otro momento.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Mujeres argentinas.

“A mí me convocó Belén, entonces ella sabe todo lo que hice en los últimos 30 años. Con lo cual no es que va a tomar a una panelista que no sepa manejar o sea indominable. Es una conductora que sabe manejar las situaciones”, cerró Evelyn von Brocke sobre María Belén Ludueña.