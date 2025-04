En medio del dolor por la muerte del papa Francisco, Flor de la Ve no pudo evitar emocionarse al contar en vivo lo difícil que fue hacer su programa (Los Profesionales de Siempre, el ciclo que conduce por elnueve) en este día triste.

“Bueno, estamos recordando un poco al papa Francisco. Igual, chicos, a mí me encantaría escucharlo a él. Yo quiero escuchar sus mensajes, necesito hacerlo. Y yo creo que la gente también”, comenzó diciendo la presentadora, con la voz quebrada.

“Perdón, para mí fue muy difícil venir a hacer el programa hoy. Yo me levanté a las 7 de la mañana y cuando me enteré no podía ni hablar. No sé por qué me pegó así. Creo que tiene que ver con la fe, tiene que ver con volver a creer y con lo que él profesaba, este amor por la humanidad. Esta empatía. Este abrazo a los excluidos”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Y cerró, a flor de piel, antes de ver algunos fragmentos de Jorge Bergoglio dando su mensaje: “Yo quiero escuchar eso hoy. Yo estoy bien con los famosos y me encantan sus historias. Pero quiero escuchar al papa Francisco, quiero que él hable. Quiero que hoy nos llene con su mensaje de amor. Y quiero que todos nos acordemos de él de esta manera”.

EL EMOTIVO RECUERDO DE JIMENA BARÓN CON EL PAPA FRANCISCO

A pocas horas de conocerse que el Papa Francisco murió a sus 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta (en el Vaticano) después de haber aparecido públicamente por última vez en el balcón de la basílica de San Pedro, desde donde ofreció la tradicional bendición “Urbi et Orbi”, Jimena Barón compartió un especial posteo.

“Que en paz descanses, Francisco querido, que bendijiste a Momo tan chiquito, con tanta calidez, como todo lo que hiciste”, escribió Jimena en una foto que compartió en Instagram Stories donde se la ve sonriendo, con su hijo de bebé a upa y al lado de Jorge Bergoglio.

El sumo pontífice falleció a las 7:35 (hora de Roma) en su residencia del Vaticano, la Casa Santa Marta, según informó el Vaticano mediante el cardenal Kevin Joseph Farrell. Asimismo, el periodista Nelson Castro reveló en TN que el papa Francisco murió de un paro cardíaco mientras dormía.