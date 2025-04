Sabrina Rojas ya oficializó su romance con “Lechuga”, su nuevo novio, y contó en su programa, Pasó en América, que sus hijos con Luciano Castro, Esperanza y Fausto, ya saben de su existencia.

“Subí la foto porque yo ya tengo casi 45 años y hago lo que siento. Todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio. Para mí eso se pide, no se da por sentado. Quiero que me pida”, reveló en su ciclo.

Juariu mostró la cara del novio de Sabrina Rojas. Foto: IG | juariu

Acto seguido, por primera vez, Juariu mostró a través de sus stories de Instagram la foto de la cara del novio de Sabrina Rojas quien, en realidad, se llama Gabriel Liñares.

ASÍ LUCE “LECHUGA”, EL NOVIO DE SABRINA ROJAS

Se supo cómo luce Gabriel Liñares, con quien está saliendo Sabrina Rojas.