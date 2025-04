La artista Fer Metilli está atravesando un doloroso momento: la muerte de su querida mamá, “La Mary”, a quien despidió en Instagram mediante un desgarrador posteo.

Fer posteó un álbum de fotos con la intención de rememorar algunos de los tantos momentos felices vividos con su madre y sus seres queridos.

Fer Metilli despidió a su mamá. Foto: IG | fermitelli

Al pie de las imágenes, la despidió con enorme ternura, haciendo hincapié en que, a pesar de su ausencia física, siempre será “la luz” de su vida.

EL DESGARRADOR MENSAJE DE FER METILLI POR LA MUERTE DE SU MAMÁ

Fer Metilli despidió con enorme angustia a La Mary mediante un conmovedor posteo.

“La Mary se fue de este plano el viernes 11 de abril de 2025. El dolor y el amor son iguales de egoístas. Solo puedo escribir que estaba ilusionada con que te quedaras un poco más. Con el tiempo comprenderé que te quedaste un año más para darnos tiempo, para despedirte y sentir el amor que siempre te tuvo todo el mundo...”.

“Serás siempre la luz de mi vida, mamita querida. Fede y yo sabemos que nos cuidas por siempre a nosotros, a tus nietos, a tu compañero de vida Osvaldo. Gracias ma por cuidar a papi durante 16 años sin parar. Dejando todo para él. Gracias por darnos la vida y no te olvides porque yo no me olvido: ‘SÉ FELIZ Y CAMINÁ DERECHA’“, sentenció.