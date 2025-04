Luego de que Elián “L-Gante” Valenzuela diera que hablar con los fuertes mensajes que compartió en su cuenta personal de Facebook (que después borró) y que darían cuenta de la tristeza que está atravesando tras separarse de Wanda Nara, Claudia Valenzuela ahondó en el estado anímico de su hijo.

Karina Iavicoli se comunicó con la mamá de L-Gante en Intrusos: “Hablé con ella, me contestó muy bien. Le dije que se andaba diciendo que su hijo estaba triste y ella me respondió que su hijo ‘no está deprimido’ y que ‘si no ya estaríamos hablando de un tema de salud mental’”.

“Pasaron cosas buenas y malas y quiere volver a dedicarse a hacer todo lo que hace, pero juntando fuerzas primero”, agregó Claudia antes de desmentir la separación de L-Gante y Wanda Nara: “No están separados, él no está deprimido y mañana viajan juntos a Chile”.

L-Gante y Claudia Valenzuela / Fuente: Instagram

LA MAMÁ DE L-GANTE HABLÓ DE SU RELACIÓN CON ANDRÉS NARA TRAS EL SORPRESIVO ENCUENTRO EN GUALEGUAYCHÚ

Luego de mostrar muy cómplice con Andrés Nara y despertar todo tipo de rumores entre ellos, Claudia Valenzuela rompió el silencio y habló de su relación con el papá de Zaira y Wanda Nara.

“Yo fui con la productora y con Fernando Maldonado porque me invitó y nos fuimos en otro auto. Nos encontramos y nos saludamos ahí”, confesó la mamá de Elián “L-Gante” Valenzuela en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“Estuvimos ahí mirando (el desfile), después yo me fui abajo y sacamos fotos. No nos fuimos juntos”, sumó.

Foto: Movilpress

Y cerró: “No pudimos hablar mucho, más que saludarnos ahí y todo bien. Yo lo había escuchado en las notas que le hacían y hablaba bien, estaba contento. Mientras vea a mi hijo contento, yo feliz”.