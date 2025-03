Siempre cercana al público, Noelia Marzol reveló que la pasó realmente mal a causa del estrés, que le generó terribles consecuencias que la obligó a dar un giro en su vida.

En Se terminó la joda, el programa radial que se emite por Splendid, Noelia contó que tuvo que ponerle un freno a su proyecto de ropa interior porque había perdido el equilibrio entre sus trabajos y su vida personal.

Noelia casi se queda pelada. Foto: IG | captura YouTube

“No me podía partir en más pedazos, tenía muchos frentes abiertos y la obra me consume muchísimo tiempo. Casi me quedo pelada el año pasado”, reveló Noelia, sincera, antes de dar más detalles.

NOELIA MARZOL CASI SE QUEDA PELADA

Noelia Marzol contó que casi se queda pelada como consecuencia del estrés.

“Casi me quedo pelada, se me cayeron millones de pelos por el estrés que tenía. Hice terapia, me analizo desde los 15 años, y es un espacio que me encanta tener para ver qué es lo que me pasa y por qué me pasan las cosas. Tengo problemas de ansiedad y la terapia me aplaca un poco”, sentenció, a corazón abierto, en diálogo con La Criti.