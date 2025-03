Manuela Viale, la hermana de Juana y Nacho Viale, se separó de Federico Freire a dos años del casamiento, anunciaron este jueves en LAM. La pareja había contraído enlace en diciembre de 2022.

Según explicaron en LAM, Manu (hija de Ignacio Viale del Carril y Mariana Virasoro) y Fede “eran más amigos que una verdadera pareja”. De hecho, ambos vivieron una gran amistad por varios años hasta que decidieron ponerse de novios.

El exjugador de Vélez y la actriz de 33 años se habían comprometido en 2021, durante un viaje a Disney. Entonces, ella compartió el momento en su Instagram: “Te amo hoy y para siempre”, había escrito.

Manuela Viale compartió la emocionante propuesta de casamiento de Federico Freire. Fuente: Instagram.

El año pasado, Manu Viale había perdido un embarazo

“Yo también perdí un embarazo hace dos meses, y recién ahora estoy empezando a poder contarlo y hablarlo”, contó Manu en septiembre de 2024, cuando en el streaming de La Casa se hablaba de la pérdida del embarazo de María Becerra.

Manu Viale perdió un embarazo y lo contó en el streaming La Casa.

“Estuve tres semanas tirada en una cama re deprimida. En un momento dije quiero salir y mi cuerpo no quería salir. (...) Me costó entender que el dolor de Fede era distinto al mío”, prosiguió.

“En ese momento me ayudó mucho exteriorizarlo para entender y que la gente me diga ‘me pasó’. Hablar con tías a las que les había pasado dos o tres veces, que no tenía idea. Las únicas personas que me pudieron dar las palabras exactas fueron las personas a las que le había pasado lo mismo”, enfatizó.

Así fue el casamiento de Manuela Viale y Federico Freire

El 1 de diciembre de 2022 fue la ceremonia del civil, y casi quince días después, Manuela Viale y Federico Freire, vivieron la emoción de pasar por el altar en una celebración de ensueño, rodeados de sus seres queridos.

El civil de Manu Viale y Fede Freire.

Juana Viale, hermana mayor de Manu, tuvo el honor de oficiar la ceremonia.

El vestido de Manu, diseñado por Catalina Silveyra, fue un deslumbrante modelo color champagne, con un profundo escote y una capa a juego.