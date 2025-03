Siempre cercano a sus seguidores de Instagram, Marley les contó que, tras meditarlo durante varias semanas, tomó una difícil decisión sobre la crianza de su beba, Milenka.

“Llegó el momento de los aritos, todo el mundo me preguntaba por los aritos y llegó el momento. No sabía si hacerlo o no, pero todos me decían que si se los hacía de grande, iba a ser más doloroso”, expresó, mientras mostraba cómo le quedaron las perlitas a su hija.

Marley le puso perlitas a Milenka. Foto: IG | marley_ok

Acto seguido, reveló cómo reaccionó la beba al procedimiento estético y aclaró si se quejó por las perforaciones que le hicieron en sus orejas para ponerle el accesorio.

¿CÓMO REACCIONÓ MILENKA CUANDO LE PERFORARON LAS OREJAS?

Marley aclaró que Milenka no sintió dolor cuando le perforaron las orejas para ponerle aritos.

“Vino una enfermera, Felicitas, y a los pocos segundos ya estaba sonriendo. Quién sabe si en un futuro quiera o no usar. Pero si le gustan y quiere, la parte del dolor por lo menos ni se dio cuenta”, sentenció junto al video del momento.