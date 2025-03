A poco más de tres años de finalizar el curso de doula, Paula Chaves le contó a la revista Pronto por qué nunca ejerció como tal.

“Me cuesta poder coordinar y comprometerme. Siempre trato de acompañar a alguna mujer que me llega así por arte de la vida, que es amiga de alguna amiga o alguna seguidora de Instagram”, comenzó diciendo la modelo, conductora y actriz.

Y continuó: “Me piden acompañamiento y, desde el amor, trato de acompañar, aunque no me puedo comprometer con fechas porque tengo a mis hijos y mi trabajo también”.

“He acompañado a mujeres el año pasado que me han escrito por las redes sociales y hemos hablado y hemos hecho videollamadas”.

“Han logrado sus partos, obviamente por ellas y no por mí, pero yo feliz y agradecida de poder hacerlo”, reveló Paula, profundamente conectada con la maternidad y capacitada para acompañar a las embarazadas durante el parto y el postparto, pero por motivos personales no se dedica a ser doula.

QUÉ ES UNA DOULA

“La doula es la profesional que brinda apoyo emocional, físico o informativo a otra mujer durante el embarazo, el parto y el posparto”, definió Paula en Pronto.

Y apuntó: “Me cuesta meditar, pero uso mucho esto de querer cocrear lo que quiero que me pase. Mi abuela paterna, Guingui, me lo enseñó desde muy chiquita. Creo mucho en la respiración profunda y crear cosas con mi cabeza y transmutarlas”.

Paula Chaves es mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, frutos de su matrimonio con Pedro Alfonso.

