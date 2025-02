Alan Sabbagh, actor argentino de 44 años, recordado por muchos por su protagónico en El rey del Once, dirigida por Daniel Burman, hoy brilla en El mejor infarto de mi vida, la serie de Disney + que está en el top 10 de la plataforma.

“Mi carrera fue haciendo pasitos progresivos, no fue de la noche a la mañana. Fui preparándome de a poco”, contó el actor, que también la rompió en División Palermo, entre otras series y películas, en diálogo con Clarín.

Alan en División Palermo. Foto: IG | alansabbagh

En este contexto, por primera vez, reveló cómo es su vida puertas para adentro. Si bien la rompe como actor, sigue trabajando como comerciante en su local de iluminación, con el que también le va bárbaro.

ASÍ ES LA VIDA DE ALAN SABBAGH CUANDO SE APAGAN LAS CÁMARAS

Alan Sabbagh tiene un local de iluminación, con el que sigue adelante porque le va bien y, además, le gusta negociar con los clientes.

“Me gusta no tener la cabeza metida en este trabajo permanentemente. Psíquicamente me ayuda y económicamente también. Pensé que iba a tener que elegir pero hoy no tengo ninguna incomodidad con vivir de esta manera. Mi hermano es mi socio y me banca. Capaz a la noche me tengo que sentar a trabajar en eso, pero me arreglo”, expresó, a gusto con su doble vida.

Antes de cerrar, reveló que vendió zapatillas, anteojos y telas, lo que lo volvió un “buen negociador”. “Me dicen que soy bueno, hasta los productores... Cuando hay que pelear el contrato me pongo duro”, cerró, entre risas.