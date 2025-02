A pesar de trabajar en los medios desde hace años, Esteban Trebucq (48) mantiene bajo llave su vida privada. Por eso, sorprendió al hablar a fondo sobre su noviazgo con Sol Simunovic (28).

Muy enamorado, el periodista contó con ternura cómo fue que se acercó por primera vez a quien actualmente es su novia. Además de rememorar los inicios de su relación, contó qué es lo que más admira de su pareja, con quien sale desde hace 10 meses.

Sol y Esteban en Punta del Este. Foto: IG | @estebantrebucq

“Es una gran periodista, la admiro mucho. Creo que en la pareja es importante admirar a la otra parte y ella tiene una mirada muy profunda sobre la política”, reveló sobre Sol, que es comunicadora en LN+, donde conoció a Esteban.

ASÍ NACIÓ EL AMOR ENTRE ESTEBAN TREBUCQ Y SOL SIMUNOVIC

Esteban Trebucq reveló que conoció a su novia, Sol Simunovic, en el ámbito laboral.

“Mensajito va, mensajito viene. La invité a salir y lo que iba a ser un café terminó siendo un gin tonic. Ahí empezamos”, contó en diálogo con La Nación.

Y se despidió aclarando que no conviven y tampoco piensan en tener un hijo juntos, aunque no cierra esa puerta. “Nunca se sabe. Hoy te diría que no, pero la vida es cambiante”, cerró, visiblemente enamorado.