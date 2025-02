Juanita Tinelli y su novio, el polista Camilo ‘Jeta’ Castagnola, fueron noticia en las últimas semanas luego de que en LAM anunciaran la separación de la pareja por ‘la doble vida’ que mantía el deportista.

Información que tanto la hija de Marcelo como el campeón del polo se encargaron de desmentir de forma inmediata a través de sus redes sociales con una foto juntos.

Juanita Tinelli compartió una foto íntima con su novio en medio de los rumores de infidelidad. Foto: Instagram

Este viernes, en el programa de Ángel de Brito redoblaron la apuesta e hicieron públicos los audios que Camilo le enviaba a Catalina, la otra mujer con la que Camilo tendría un romance paralelo al de Juanita.

QUÉ DICEN LOS AUDIOS QUE CAMILO CASTAGNOLA LE ENVIÓ A CATALINA EN MEDIO DE SU RELACIÓN CON JUANITA TINELLI

“Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo”, le habría dicho Camilo ‘Jeta’ Castagnola a Catalina sobre Juanita Tinelli.

En los mensajes de voz, el polista le habría dijo a Catalina: "Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad" .

Juanita Tinelli a los besos con Camilo "Jeta" Castagnola, polista de La Natividad. (Foto: captura Instagram/pilartelechea_)

“Yo juego al polo, no estoy para estas pelotudeces. Todos cometemos errores. Cuando estoy con ella solamente pienso en vos. No estoy interesado en ella Te pido por favor que me atiendas el teléfono”, se lo escucha decirle a Catalina sobre Juanita.

