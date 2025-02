Mauro Icardi cumplió 32 años y se mostró cenando con China Suárez. Antes de irse a dormir, muy reflexivo, compartió una foto abrazado a ella soplando las velitas y se refirió a la ausencia de sus hijas con Wanda Nara, las pequeñas Francesca e Isabella.

Es importante remarcar que desde hace semanas Mauro no ve a sus hijas por sus conflictos mediáticos y legales con la conductora, que no querría entregarle a las nenas porque, según ella, no se sentirían cómodas cerca de Eugenia.

Mauro habló de sus hijas en un posteo con China. Foto: IG | mauroicardi

“No tengo mucho para decir, solamente agradecer y agradezco tenerte a mi lado, China. Gracias por llenar mi día de amor. Estoy seguro de que mis tres deseos se van a cumplir”, expresó, muy dulce con su novia.

EL DURO MENSAJE DE MAURO ICARDI SOBRE SUS HIJAS

Antes de cerrar, Mauro Icardi se refirió con tristeza a la ausencia de Francesca e Isabella en el festejo por sus 32 años.

“Faltaron mis pequeñas princesas, pero pronto todo se va a acomodar. Gracias a cada uno que pensó y dedicó un minuto para mandarme un mensaje. Los quiero, buenas noches”, cerró.