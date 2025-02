Julio Chávez compartió orgulloso su transformación física para protagonizar su nueva obra teatral, a la que titularon La Ballena, y que generó malestar en gran parte de la sociedad, especialmente, entre las personas que sufren obesidad.

“El anuncio de la obra teatral generó un enorme enojo en los participantes de Cuestión de Peso. Me escribieron varias personas que estuvieron en el ciclo, enojados e indignados con el actor por prestarse a este acto que consideran discriminatorio”, comentó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Estallaron las críticas contra La Ballena, la obra de Julio. Foto: IG | @juliochavezactor

“La obra que interpretará Chávez es la adaptación de la película que hoy está en las plataformas digitales. Es un escándalo porque los exparticipantes del reality reclaman que la obra no se haga”, siguió el comunicador, antes de poner al aire las quejas.

LOS EXPARTICIPANTES DE CUESTIÓN DE PESO APUNTARON CONTRA LA BALLENA

Los exparticipantes de Cuestión de Peso apuntaron muy fuerte contra el espectáculo para el cual Julio Chávez tuvo que transformarse físicamente.

“Me hubiera gustado que en la película muestren la realidad de lo que vive un obeso y el proceso de cambio. La obra va a traer mucha polémica porque el título es polémico, si va en una especie de burla estamos al horno. No está bueno el título y va para atrás, es muy discriminatorio”, dijo Luisito.

“La obra va a traer mucha polémica porque el título es polémico, si va en una especie de burla estamos al horno. No está bueno el título y va para atrás, es muy discriminatorio”.

“Se va a hacer una obra de teatro sobre la enfermedad. Pocos entienden lo que nosotros vivimos y la humillación de tanta gente. No tuvo éxito la película en su momento y espero que la obra de teatro vaya por otro lado, de lo que sufre un obeso. Que le pongan La Ballena me parece mal. Vas a ver a un gordo y que el título sea así, no está bueno”, sentenció Crstian Lo Surdo.

“Me pareció discriminador el título. Aparte que esto venga de un actor tan prestigioso, no me parece bien. Suena discriminador hacia la persona. Se están equivocando con el nombre. Me sentí discriminado, el nombre es chocante. Lo van a tener que cambiar o no sé, suena mal”, cerró Diego Siracusa.