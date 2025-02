Este viernes 14 de febrero millones de parejas celebraron el Día de San Valentín o Día de los enamorados y compartieron sus fotos en las redes sociales, algo que la tarotista Fabiana Aquin desaconsejó de manera contundente a los famosos.

En El run run del espectáculo, Aquin lanzó la baraja para predecir el futuro en pareja de muchos famosos hasta que Fernando Piaggio le consultó cómo deben cuidar las energías de una pareja.

La tarotista no se anduvo con vueltas e hizo referencia a la envidia, haciendo hincapié en los males que acarrea. “Ustedes no saben lo que yo veo desde este lado. La envidia es una vibración muy baja. La ‘envidia buena’ no existe”, planteó.

POR QUÉ LA TAROTISTA FABIANA AQUIN DESACONSEJÓ A LOS FAMOSOS SUBIR FOTOS CON SUS PAREJAS

“Yo antes pensaba que existía la ‘envidia buena’”, se excusó Lio Pecoraro, y contó que él cuando era joven le gustaba ver lo que tenían los famosos como un objetivo de vida. “De chico entendía que era la parte buena de la envidia, pero no es así”, agregó.

“Claro, vos pensabas así de chico, pero de grande te das cuenta que no es así”, le dijo Fabiana, y agregó que “cuando uno envidia no se ven sus propios logros por mirar a otro”. “¿Saben lo que pasa? Es el karma”, dijo antes de hacer una importante advertencia.

“Hay algo importante que quiero decir sobre el tema de las parejas, cómo se tienen que cuidar o proteger”, señaló. “¡No suban de sus parejas, de sus familias… ¿Saben por qué? No es que quiera hacer apología de esto, pero es real: te bajan la foto, hacen fotocopia, la cortan y le hacen un laburo”, advirtió.

Para “protegerse”, Fabiana Aquin aconsejó “envolverse en color dorado” en estado de meditación. “Les puedo asegurar que, si lo hacen desde adentro y con fe, no falla”.

