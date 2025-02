En medio de su felicidad por su primer embarazo con Matías Palleiro, sorprendió que Jimena Barón, mamá de Momo con su ex, Daniel Osvaldo, compartiera un video llorando.

En el clip, a la cantante se la puede ver recostada en la cama y tapándose el rostro mientras llora a mares. Para no preocupar a sus fanáticos, les explicó qué fue lo que la emocionó hasta las lágrimas.

JIme se emocionó al recordar su primer trabajo.

“Bueno, subí la historia con la canción de la película y me dio angustia... Me vine a esconder un rato... No se puede ser tan boluda”, sentenció en Instagram.

¿POR QUÉ LLORA JIMENA BARÓN?

Jimena Barón recordó su primer trabajo, su actuación en El Faro, y musicalizó el recuerdo con una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Aquellas pequeñas cosas, lo que emocionó hasta las lágrimas a la artista.

JIme se emocionó al recordar su primer trabajo.