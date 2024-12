En medio de la disputa judicial que tiene a Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentados tras la escandalosa y mediática separación, Estefi Berardi dio detalles de cuáles son los bienes que se disputan la expareja.

“Tenemos el pase de Mauro al Sampdoria por 3 millones de euros, el pase al Inter por 30 millones de euros y el pase al PSG por 20 millones. Además, tienen tres mansiones en Italia, en Argentina y en París”, comenzó diciendo la panelista de Poco Correctos con Carmen, que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“También tienen propiedades por alrededor de 10 millones de euros y tienen tres autos de lujo. Uno de los autos está valuado en 250.000 euros, que fue un regalo de Mauro a Wanda cuando cumplió 32 años”, agregó. Y cerró: “Otro está valuado en 200.000 euros, y tienen una camioneta personalizada, que es el auto favorito de Icardi, valuado en 110 mil euros”.

ASÍ SERÁ EL MILLONARIO DIVORCIO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Foto: Captura (eltrece)

Lejos de pasar por alto las fuertes declaraciones que Wanda Nara dio en el living de Susana Giménez, Eugenia “la China” Suárez tomó una drástica decisión luego de que la empresaria hablara en detalle de la relación que habría tenido su ex (en el pasado y en la actualidad), Mauro Icardi, con ella.

“Se va agregando gente a esta novela turca. La China Suárez le inicia acciones legales a Wanda Nara por sus declaraciones en el programa de Susana Giménez”, comenzó diciendo Marcela Tauro en Intrusos.

“Es porque no son reales ni los chats que mostró, ni las cosas que dijo”, agregó la panelista del programa que conduce Flor de la Ve por América. Y cerró: “Lo que yo sé es de la China contra Wanda, no me dicen nada de Susana Giménez”.