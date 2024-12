Durante su visita al living de Susana Giménez, Wanda Nara aclaró que hace tiempo dividió sus bienes con Mauro Icardi. Contundente, explicó que cada uno se habría llevado el 50 por ciento de todo lo que tienen. Tal vez, ella un poquito menos, lo que no habría sido un problema en aquel entonces.

En este contexto, tras las fuertes declaraciones de la conductora contra Mauro y China Suárez en el programa de Telefe, si filtró un audio en el que ella revela cómo logró su soñada división de bienes con el padre de sus hijas Francesca e Isabella.

“El audio de Wanda sobre Mauro en LAM...”, expresaron desde la cuenta oficial del programa de Ángel de Brito en X (Twitter), al pie del material que expone brutalmente a Wanda.

QUÉ DICE EL AUDIO DE WANDA NARA CONTRA MAURO ICARDI

“Todo el mundo dice que yo me la agarré con la mina (China Suárez). Yo no me la agarré con ella, yo a él lo hice mierda. Lo obligué a que me firme la división de bienes que yo hice al toque. Y seguimos casados, no hicimos el divorcio, pero yo ya hice la división de bienes. La mínima cosa, agarro las valijas y chau...”.

“Me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse”, sentenció, muy picante, antes de comparar su división de bienes actual con la de su ex, Maxi López, que fue mucho más tormentosa.