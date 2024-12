Todo lo que Wanda Nara ventiló sobre Mauro Icardi y la China Suárez ante Susana Giménez no agotó el escándalo, ya que la mediática aseguró que la pareja le dedicó provocadores gestos.

Fue Paula Varela quien transmitió los dichos de la conductora de Love is Blind: “Él hizo video llamada con la familia, saludándola y mostrándole el lugar donde estaba, y no solo era Santa Bárbara. Sino que era la casa de la China”.

“Dijo que cuando Mauro hizo las videollamadas con las menores eran las ocho de la mañana, y estaba en la casa de la China”, reafirmó la panelista de Socios del Espectáculo.

Al final, Paula Varela completó: “La China es quien manejó y lo llevó a la pericia psicológica a Mauro. Porque hizo también videollamada desde el auto con las menores y se veía en el paneo a la China”.

LA SUPUESTA VOZ DE LA CHINA SUÁREZ EN EL MENSAJE DE VOZ DE MAURO ICARDI A WANDA NARA

Por otra parte, Wanda Nara le aseguró a Paula Varela que escuchó la voz de la China Suárez en uno de los mensajes de voz que le envió Mauro Icardi, después del bochornoso encuentro en el restaurante.

En Socios del Espectáculo analizaron el audio de la polémica

Y si bien el fragmento no fue concluyente, Rodrigo Lussich razonó: “Si es o no la voz de la China no significa que no haya estado con Icardi”.