En diálogo con Susana Giménez en su programa, Wanda Nara apuntó muy fuerte no solo contra su expareja y padre de sus hijas, Mauro Icardi, sino también contra China Suárez, con quien él habría vivido un affaire cuando estaban en pareja.

La conductora le contó a su colega que el futbolista habría tenido un encuentro íntimo con la actriz, en medio del escándalo que se vivió en Gardiner, el restaurante donde Wanda, China y Mauro, coincidieron por separado.

Wanda acusó a Mauro de haber llevado a China a su casa.

Wanda contó que se enteró de que Mauro habría pasado la noche con China en su casa de Santa Bárbara, que es de ella pero está siendo habitada por él por pedido de la Justicia, porque un amigo en común habría visto imágenes comprometedoras.

EL SUPUESTO ENCUENTRO ÍNTIMO ENTRE MAURO ICARDI Y CHINA SUÁREZ

Wanda Nara contó que el supuesto encuentro íntimo entre Mauro Icardi y China Suárez en Santa Bárbara se habría dado el día que él debía presentarse para realizarse las pericias psiquiátricas que le permitieran compartir la tenencia de sus hijos.

“Me llama un amigo y me dice: ‘No sé cómo decírtelo, sentate’. Le digo que ya estoy curada de espantos. Ahí me dice: ‘Tengo audios, hablé, sé y conozco que Mauro está yendo a hacer estas pericias de tu casa o no sé dónde con esta mujer’. Entonces yo me volví loca...”.

“Le estaba presentado mi casa de Santa Bárbara para que se acueste a dormir o descansar para hacer esta pericia tan importante para toda la familia. Y nada, y eso fue lo que me enojó mucho. A las cuatro de la tarde del viernes yo hago una denuncia de vuelta de que quería mi casa, de que quería recuperar mi casa y a él lo desalojaron a las tres de la mañana...”.

Wanda contó que a China la vieron tomando alcohol en su casa con Mauro.

“Fue a declarar sin dormir... Borracho, con la misma ropa, alcoholizado... Me enojé mucho. ¿Quién me va a juzgar? Vos si le estás prestando una casa que no te ordenó el juez, que lo hacés para que tus hijos estén bien y él también con su lesión, te llaman y te dicen que está en tu casa tomando alcohol con la mina que arruinó tu familia. ¿Vos qué vas a decir?”.

“Qué les voy a decir: ‘Ah, bueno, que sigan tranquilos, quieren que les lleve otro champán’. ¿Qué soy, una estúpida? Tengo pruebas porque llamó por videollamada y (a la China) la vio gente”, concluyó, visiblemente molesta.