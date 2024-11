Rufina Cabré, la hija de China Suárez y Nicolás Cabré, con tan solo 11 años ya comparte videos en redes sociales, al mejor estilo TikTok, con sus antes y después de lookearse para salir.

Es importante rememorar que, durante muchos años, no se conoció el rostro de la nena, ya que Nicolás no estaba de acuerdo con exponerla en las redes sociales. Ni bien cambió de opinión, tanto él como su ex comenzaron a compartir las vivencias con “Rufi” en Instagram.

Rufina y Nicolás.

En esta oportunidad, fue la preadolescente quien compartió un llamativo video del antes y del después de su look total black. Primero, se mostró al natural. Acto seguido, luciendo un maquillaje -que se destaca por un difuminado con sombras oscuras y labios negros- y una remera de mangas largas con transparencias.

EL ANTES Y EL DESPUÉS DE RUFINA CABRÉ

Rufina Cabré mostró su transformación; desde su rostro al natural hasta su maquillaje total black.

Rufina al natural.