En medio de la felicidad por incorporarse a Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, Marianella abrió su corazón en una profunda nota que le dio a Carmen Barbieri en Poco Correctos con Carmen.

“Hay una nueva participante de Cuestión de Peso, Marianella, ahí la tenemos. Ella diseña su propia ropa”, delantó la conductora, en vivo. Fue entonces que la joven tomó la palabra: “Se me dio por la costura como una necesidad de decir ‘che, loco, necesito sentirme linda’”.

“Y a ningún lado donde iba a comprar había ropa que me gustara. Toda la ropa es muy genérica, todo negro, modal al cuerpo; y no hay peor cosa para un gordo que ponerse algo al cuerpo”, agregó.

QUIÉN ES MARIANELLA, LA NUEVA PARTICIPANTE DE CUESTIÓN DE PESO

Y siguió: “Y lo primero que hice fue agarrarle la cortina a mi mamá e intentar hacer una pollera. ¡Casi me mata! Aprendí a mano cuando era muy chica con mi abuela y un día le pedí a mi mamá que me enseñe”

“Creo que el estereotipo que siempre se le impuso a la mujer es quedarse en casa y hacer los deberes. Y yo creo que usé algo que es muy del estereotipo de la mujer como es la costura para hacer todo lo contrario, para mostrarme y no quedarme en mi casa sentada”, cerró Marianella, emocionada por esta nueva oportunidad en su vida.

LUDMILA FARIAS, DE CUESTIÓN DE PESO, DENUNCIÓ QUE SUFRIÓ UN ABUSO EN MANADA

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, Ludmila Farias ingresó a Cuestión de Peso donde abrió su corazón y no pudo evitar quebrar en llanto al hablar del traumático hecho que vivió años atrás y que marcó su vida.

“A los 16 años bajé de peso. Después tuve un problema que me llevó de nuevo a refugiarme en la comida. Sufrí un abuso por varios chicos en una quinta. Era una fiesta de amigos, un conocido, fuimos todos. De hecho, fuimos y volvimos en micro. Después de lo que pasó, yo tuve que volver con todos ellos. Como me habían sacado fotos, cuando yo subí al micro ellos ya lo habían visto todos”, comenzó diciendo la joven en el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece.

“Y esa foto se la pasaban entre ellos. Después me escrachaban en Facebook y se la mandaban por Messenger. Fue la etapa que yo estaba en la secundaria. Yo entraba en la escuela y veía como todos me miraban y me sentía como muy observada. Fue re feo ese momento”, agregó, con lágrimas en los ojos.

“Me trataron a mí de que era mi culpa, de que yo era una zorra, que esto y que lo otro y muchas cosas más. Y yo en un momento, llegué a sentirme culpable. Pero era un momento que no se hablaba del tema. Hice la denuncia, pero después decidí archivarla porque era ir y volver a vivir lo mismo, y no quería seguir pasando por eso”, añadió.

Y cerró, muy movilizada: “A veces los cruzo, son de la zona donde vivo yo. No sé si quisiera volver a cruzarlos a ellos. O sea, en la calle es una cosa, pero tenerlos a todos ahí en un juzgado, no. Yo quiero trabajarlo, pero desde mí, con una psicóloga. Y bueno, ellos, no sé. Que la vida se encargue de ellos”.

Si sufriste abuso o conocés a una víctima, llamá al 137.