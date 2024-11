Camila Deniz, participante de Cuestión de Peso, fue premiada en Los Más Clickeados 2024 de Ciudad Magazine y habló su paso por el programa de salud de eltrece, su rol como tía y su presente amoroso.

Camilota, como se hace llamar desde que está en el reality nutricional, confesó a este portal: “Estuve en pareja con una mujer, quise probar y no funcionó. Ahora estoy con un chico”.

La hermana de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que tuvo gemelas con Daniela Celis, contó la razón por la que ve poco a sus sobrinas: “No las veo mucho por falta de tiempo, pero hablamos siempre”.

Camilota en Los Más Clickeados 2024.

“Todo esto es nuevo para mí y la verdad que no me quiero emocionar, estoy feliz”, dijo agradecida por el reconocimiento que recibió en el evento de Ciudad, Camilota y sobre el oro que se llevó Cormillot dijo: “Se lo re merece”.

EL IDA Y VUELTA DE CIUDAD CON CAMILOTA EN LOS MÁS CLICKEADOS 2024

- Cami, ganaste el premio de plata en Los Más Clickeados 2024, ¿cómo recibis este premio?”

- Estoy nerviosa, contenta, feliz, es mi primer evento y estoy nerviosa, pero bueno acá estamos”

-¿Cómo estás pasando todo este año con Cuestión de Peso? También fuiste tía...

- Es un año diferente a todos los demás que venimos arrastrando un montón de cosas. Nos tocó la barita mágica, mi mamá del cielo nos está iluminando, sé que estaría orgullosa de los hijos que dejó acá y por eso estoy contenta, feliz. Fui tía, mi hermano tiene su familia, es lo más lindo que hay, nos cambió la vida.

- ¿Y ese rol de tía cómo va?

- No las veo mucho por falta de tiempo, pero hablamos siempre. De lunes a viernes estoy en Cuestión de Peso y el fin de semana quiero descansar.

Camila Deniz conoció a las hijas de Thiago Medina, su hermano menor. (Foto: instagram/camioficial94)

- ¿Qué proyectos se vienen para el 2025?

- No sé, yo quiero trabajar en la tele, me gusta, así que si se da algo bienvenido sea. Hoy le quiero agradecer a mi madrina que vino a acompañarme y a mi compañero Johnny de Cuestión de Peso.

-¿En el amor cómo estamos Cami?

- Ay, no me preguntes... estuve en pareja con una mujer, quise probar y no funcionó. Pero estoy tranquila, obviamente que tengo lo mío, no estoy en pareja pero tengo lo mío.

- Ah, bueno, ¿una relación abierta?

- No, abierta, no, pero estoy con un chico.

- ¿No nos querés contar quién es?

- No, no (risas).

Camilota en Los Más Clickeados 2024.

- Estás acompañada en este momento por tu madrina, que es una persona muy importante para vos, contanos sobre ella.

- Sí, del otro lado está mi madrina, es lo más, la amo, para mí es mi mamá del corazón. La conocí cuando tenía nueve años, ella era la patrona de mi papá en una remisería, nos fuimos encariñando y hoy por hoy ella me acompaña y me tiene como una hija.

- Sí, me imagino. ¿Y te sigue con todo lo de Cuestión de Peso?

- Sí, me acompaña mucho.

- Es como una especie de representante también para vos, ¿no?

- Sí, sin olvidar a mi mamá, que en paz descanse, sé que me dejó a alguien. Como he contado, mi mamá antes de fallecer la quería conocer, pero ellas se hablaban mucho por teléfono. Todo esto es nuevo para mí y la verdad que no me quiero emocionar.

- ¿Viste que Alberto Cormillot se ganó el oro?

- Sí, lo vi. Lo felicito. Se lo remerece el doctor Cormillot, que está ahí con nosotros. Su clínica da resultado y la verdad que se lo remerece y nada. Es un gran apoyo para todos y más para más aquellos del otro lado porque enseña mucho.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.