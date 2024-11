En Mañanísima analizaron el explosivo escándalo entre Sabrina Rojas, Griselda Siciliani y Luciano Castro y Estefi Berardi terminó parándole en carro en vivo a Carmen Barbieri.

¿El motivo? La panelista se indignó con la defensa de la conductora al actor, acusado por su exesposa de haber sido un infiel serial, y le echó en cara su propia experiencia con Santiago Bal: “¡Dejate de joder! A vos te lo hicieron y la pasaste re mal”.

ASÍ LE PUSO LOS PUNTOS ESTEFI BERARDI A CARMEN BARBIERI EN VIVO

Majo Martino: -Sabrina dijo: “Hay hombres que desean lo que no tienen, y hoy no me tiene a mí”. Por ende, la desea. Cuando estaba casado con ella deseaba a tantas otras mujeres, y sufría Sabrina.

Estefi Berardi: -A veces los tipos con tal de c... dicen cualquier cosas. Hay qué ver qué le dice a Griselda, porque son tremendos.

Carmen Barbieri: -No lo maten a Luciano. Lo voy a defender un poco.

Estefi: -No. Y a mí, chicas que han salido con él, me han dicho que les quema la cabeza. Las enloquece.

Carmen: -Pero, ¿cómo? Lo voy a defender a él porque lo están matando.

Majo: -Porque juega con las mujeres, Carmen.

Carmen: -Cuando vos salís con alguien que sabés que es un picaflor, no...

Estefi: -Carmen, ¡vos no podés salir defender esto! ¡Dejate de joder! A vos te lo hicieron y la pasaste re mal.

