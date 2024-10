Pampita habló con LAM sobre su presente luego de la salida de Roberto García Moritán del centro de rehabilitación y su reacción cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Martín Pepa sea jurado de Los 8 Escalones sorprendió.

“¿Cómo la pasaron el jueves a la noche con Martín Pepa?”, le preguntaron a la modelo, quien contestó: “¿Pueden hablar de otra cosa? La paso bien porque yo la paso bien, estoy trabajando mucho y enfocándome eso”.

“Guido Kaczka dijo que lo queria invitar a Martín Pepa para que hable de deportes, ¿qué te parece?”, le consultó el cronista luego y fue entonces cuando la conductora se sonrió y repreguntó: “¿Dijo eso? Que raro, a mí no me dijo nada...”.

Pampita habló con LAM.

“Podes hacerle el gancho porque conoces a la mamá de Pepa...”, insistió otro movilero y ella cerró el tema: “¿Alguna otra cosa que quieran hablar?”.

“¿Te parecería divertido que venga Pepa a Los Escalones y estén juntos? ¿Si viene te molestaría?”, volvieron a preguntar y Carolina dijo: “A mi no me preguntan, soy empleada. Me estoy riendo pero no creo que eso sea posible”.

PAMPITA, SOBRE LA VERSIÓN DE PRESENTACIÓN OFICIAL DE MARTÍN PEPA A SU FAMILIA

Pampita fue consultada sobre la versión de presentación oficial del polista Martín Pepa a su familia y dejó en claro qué postura tomó respecto al tema.

“Se habló de una presentación oficial el fin de semana de Martín Pepa...”, le preguntaron y la modelo contestó: “Nada, ¿algun otro tema?”.

