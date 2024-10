Apenas un mes después de haber echado a Roberto García Moritán de la casa de Barrio Parque en la que convivían, Carolina Pampita Ardohain fue vista en compañía del empresario Martín Pepa en el Teatro Colón y luego en una conocida discoteca.

En algunos sectores de la prensa se hicieron eco de ciertos cuestionamientos al poco tiempo que pasó entre la separación y el inicio del romance con Pepa, y la modelo habló con la prensa y se defendió de estos comentarios sin perder su característica sonrisa.

Cuando la modelo fue consultada por su duelo en una entrevista que le hicieron varios medios, contestó: “Estoy ocupada, ocupándome de todo lo que tengo que ocuparme para hacerlo bien y que las marcas y toda la gente que me tiene contratada esté contenta”.

Ante la evasiva, el cronista de Intrusos Rafa Juri se concentró en su estado de ánimo, pero ella insistió: “Estoy estable, trabajando, cuidando a mis hijos, como tiene que ser”. La pregunta sobre el blanqueo con Martín Pepa fue la que sacó a la modelo de sus casillas.

POR QUÉ PAMPITA NO HIZO DUELO TRAS LA SEPARACIÓN DE MORITÁN

“Ustedes me conocen, cuándo yo tengo que blanqueo. ¿O no? Nunca he ocultado nada, jamás. Tranquilos, chicos. Viene el verano, ni idea. Hablemos en marzo, abril, mayo, no sé...”, dijo ella, desviando el tema sin perder su sonrisa.

“¿Se puede superar una relación pasada en tan poco tiempo y empezar otra?”, le consultó el cronista de LAM. “No tengo ni idea. Preguntale a la gente”, dijo Carolina, que contó que tuvo apoyo profesional muchos años pero “ya se dio de alta sola”.

“Solo puedo decir a toda la gente que quiere que esté tirada, comiendo helado, llorando, porque me mandan notas, que cada uno vive las cosas como se le antoja. No sé por qué piensan que es la única opción estar tirado, llorando, comiendo helado, como están diciendo por ahí. Pero parece que si no estás tirado llorando, entonces ya sos una porquería de persona”, se quejó Pampita, y acusó a “algunos panelistas” de ese pensamiento.

“Si tengo que salir a comer o tengo que ir al teatro, me parece perfecto o no. Tanto lío porque fui al teatro y fui a comer, no sé”, dijo Pampita, y cuando le dijeron que era porque “vio a la misma persona tres veces en una semana”, se quejó: “Son muy moralistas todos”.

