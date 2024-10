A poco más de un mes de separarse de Roberto García Moritán, Pampita le puso el pecho a las fuertes críticas de algunos panelistas que juzgaron el modo en el que transita la ruptura en el plano mediático, especialmente luego de mostrarse junto al polista Martín Pepa, con quien tendría un romance.

Sin hacer alusión directamente a Analía Franchín, una de las famosas que más duro cuestionó su accionar, Carolina Ardohain respondió con todo.

QUÉ LES DIJO PAMPITA A LOS QUE LA JUZGAN POR CÓMO TRANSITA EL DUELO DE LA SEPARACIÓN

En nota con LAM, el notero de Ángel de Brito le comentó: “El otro día cuando lo vimos a Pepa en la pasada de Gardiner a Tequila se lo veía feliz. La habían pasado bien”.

Esa acotación le sirvió de excusa a la modelo para arremeter contra todos los panelistas que juzgaron su accionar. “Solo le puedo decir a la gente que quiere que esté tirada, comiendo helado, llorando, porque me mandan notas, que cada uno vive las cosas como se le antoja”, dijo Pampita.

Seria, continuó: “No sé por qué piensan que es la única opción estar tirado, llorando y comiendo helado, como están diciendo por ahí”.

“No juzgo al que se queda tirado, pero bueno, parece que, si no estás tirado, llorando, ya sos una porquería de persona. Lo digo por algunos panelistas”, sentenció.

Cuando el notero le comentó que sus seguidores se ponen felices al verla bien, Pampita concluyó tajante: “Me alegra que la gente me quiera ver feliz, pero que se pongan contentos por mí, no por si estoy con alguien o no estoy con alguien”.

“Que estén contentos porque estoy en pie, trabajando, ocupándome de mi familia, de mis hijos, más allá de todo lo otro”, cerró.

ANALÍA FRANCHÍN DESTROZÓ A PAMPITA

A un mes y una semana de la separación de Pampita y Roberto García Moritán, Analía Franchín opinó súper picante de la modelo, a quien juzgó con dureza por su proceder en el ámbito público con el polista Martín Pepa.

“Pampita es la obviedad. Eso es lo que uno hace cuando quiere caretear una situación y para que estén todos los medios atrás, diciendo ‘estoy bárbara. Nada me afecta’”, dijo la panelista de A la Barbarossa.

Picante siguió: “Ahora, el señor Martín Pepa, qué papel triste prestarse a esto de entrar a Tequila y que te corran las cámaras. Es un quemo que salgas con Pampita”.

