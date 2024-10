En medio de la felicidad que vivieron Daniela Celis y Thiago Medina en el bautismo de sus gemelas Aimé y Laia, se conoció que Romina Uhrig no pudo ser parte del especial evento debido a una urgencia que tuvo con una de sus hijas.

Así lo detallo Guillermo Barrios en Team Ubfal, el programa que conduce Laura Ubfal por América: “El accidente que tuvo la hija de Romina fue en la casa y no en la Basílica. Lo dijo Romina en un TikTok”, aclaró el panelista. Y agregó: “La tuvieron en observación y no pudo llegar a la ceremonia del bautismo por esto”.

“La nena de Romi se cae en su casa, de ahí va al sanatorio y nunca llegan al bautismo de las nenas de Daniela y Thiago”, cerró el periodista, dando más detalles sobre los motivos que imposibilitaron a Uhrig acompañar a sus excompañeros de reality.

La exdiputada dio a conocer la noticia este domingo. (Foto: Instagram/@romina_uhrig)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ROMINA UHRIG REVELÓ QUE SE GUSTABAN CON EL CONEJO EN GRAN HERMANO 2022

Si bien se hizo muy conocida la historia de amor que comenzaron Alexis “el Conejo” Quiroga y Coti Romero en Gran Hermano 2022, Romina Uhrig sorprendió al revelar que el joven primero se interesó por ella.

“Cuando entro a la casa, una de las personas que me gustó fue el Cone. El primer día o el segundo día, él dijo que yo le había gustado”, comenzó diciendo Romina en el programa de streaming Se Picó, a comienzos de agosto pasado.

“Obviamente, adentro de la casa, yo no iba a estar ni con él ni con nadie porque tengo tres hijas y una tiene 12 años y no quería dar esa imagen. Entonces, cuando le dije ‘no’, se fue con Coti y no supo esperar”.

Foto: Captura de X (@TronkOficial)

“Ahora, ya está”, cerró la exhermanita, dando por cerrado ese capítulo que no prosperó y sin dejar posibilidad a que comience algo entre ellos dos, a casi un año y medio de haber terminado el reality de Telefe.