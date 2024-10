Luego de que Flor Vigna confirmara su nuevo noviazgo, Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live que el ex de la cantante, Luciano Castro, y su actual pareja, Griselda Siciliani, estarían al borde de la separación.

“Según me han contado, están en una profunda crisis. Los dos juntos son bomba, generó una enorme repercusión cuando confirmaron la noticia del romance. Hoy están distanciados”, aseguró el comunicador, antes de nombrar a Griselda y Luciano.

Grisela y Luciano, ¿a punto de separarse?

“Lo que arranca mal termina peor. La pareja que estaría en crisis es la pareja de Griselda Siciliani y Luciano Castro. Y me atrevo a decir que está en riesgo hasta la amistad que tienen, si se termina la relación, se termina el vínculo de tantos años de amigos”, sumó Etchegoyen, preciso.

“Ellos se quieren mucho, pero están en un momento donde no disfrutan del vínculo. Digo que lo que empieza mal termina mal porque Flor Vigna confirmó la infidelidad de Lucho con Griselda. A mí no me dicen que hay terceros en discordia, es un tema más que nada de no disfrutar el momento juntos como si les pasaba antes...”.

“Ya han borraron las fotos que tenían en las redes juntos, yo no me guío por los gestos virtuales, sino por los datos que me dan. Tengo entendido que nunca subieron nada juntos igualmente, esto no viene por redes, viene por la data que tengo”, sentenció, muy picante.