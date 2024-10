A casi medio año de que Nacho Castañares blanqueara públicamente su romance con Coti Romero, el exparticipante de Gran Hermano 2022 tuvo la oportunidad de estar cara a cara en vivo con el ex de la correntina Alexis “Conejo” Quiroga y el ida y vuelta se puso tenso.

“Me siento como en una peli. No pasa nada, está todo más que bien. Las diferencias que hubo quedaron a un costado. Avanzamos los dos. Está todo perfecto, por lo menos de mi parte”, dijo Nacho en Nuevas tardes con Denise, el programa que conduce Dumas en la TV Pública.

Serio, el Conejo le contestó resaltando que su ex compañero de GH no tuvo códigos con él porque eran amigos.

“Está todo perfecto… Somos distintas personas, con distintos códigos y con distintas formas de enfrentar las cosas. Pero está todo bien. Camino libre al cien”, expuso Quiroga.

Y continuó: “Cuando una persona falta a la palabra, a la forma de enfrentar las cosas, uno cierra esa puerta y ya está”.

Con contundencia, Nacho aclaró: “Yo no me metí con la novia del Cone. La conocí estando soltera. Ahora estoy contento con mi relación”.

Y explicó el vínculo que supo tener con el Conejo: “En su momento me surgió acompañarlo cuando estaba mal y laburamos juntos. Entonces nos veíamos más seguido. Pero no es como dice él que cenábamos todas las semanas juntos y éramos mejores amigos”.

COTI ROMERO APARECIÓ EN LA NOTA DE NACHO Y EL CONEJO ENOJADÍSIMA

“Estaba escuchando algunas cosas y a mí no me gusta que lo ataquen a Nacho, así que voy a salir a hablar”, dijo Coti Romero, ingresando sin previo aviso al móvil.

“La gente habla al pedo y yo, que fui novia del Conejo, lo escuché un montón de veces bardearlo a Nacho por privado. Entonces, me parece un montón que le diga ‘ay, vos siempre supiste cosas mías’”, arremetió.

Y concluyó, letal con su ex: “Quiero que se cierren bocas que no tienen por qué estar opinando. Además, él mismo dijo que nunca lo consideró un amigo. No sé qué se hace ahora”.

