Luego de haber revelado sus intenciones de mudarse con Javier Milei a la Quinta de Olivos, Yuyito González reveló finalmente la fecha en la que dará un paso más en su noviazgo y apostará a la convivencia con su pareja.

Indagada por la posibilidad de que su novio la acompañe en el festejo de sus 200 programas de Empezar el día, el ciclo que lidera todas las mañanas por Ciudad Magazine, la conductora respondió en una nota que dio a LAM: “¿Si va a venir hoy? No. Él está en otro tema, está trabajando ahora y yo voy para allá cuando termine y me quedo con él”.

Asimismo, ante la consulta de en qué fecha se daría que vivan bajo el mismo techo, Yuyito se confesó: “Lo tenemos medio pensado, por ahora, para enero. Después del viaje de trabajo al que lo voy a acompañar, ese sería nuestro plan”.

Por último, la presentadora fue contundente al responder si le da miedo que la convivencia “arruine la relación” (tal como se lo preguntó Pepe Ochoa en vivo): “No, para nada. ¿Por qué? Para nada. No creo en gualichos. Soy cristiana y estoy protegida por el Señor, por Jesús. Nada me puede atacar”.

PICANTE COMENTARIO DE LAURA UBFAL SOBRE EL ROMANCE DE YUYITO GONZÁLEZ Y JAVIER MILEI

Si bien el noviazgo de Yuyito González y Javier Milei avanza a paso firme, Laura Ubfal no pasó por alto la declaración de amor que le hizo la conductora de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) a su pareja y fue contundente con su opinión al aire.

La conductora de Team Ubfal no vio con bueno ojos que la novia del presidente definiera su vínculo como una “cosa sana, pura, linda e inocente” y fue al hueso con su comentario: “Te amo Amalia, te conozco hace muchos años. Pero decir que el romance con Milei es sano e inocente, me dan una ganas de reírme que no puedo creerlo”.

“Por más que sea real el amor, total y sano, ‘inocente’ para un presidente... chicos, por favor. En este país no, que ya vimos tantas cosas. ¡Por favor, no nos tomen de tontos!”, agregó la periodista. Y cerró, sin querer entrar en polémica con su colega: “Con amor, Yuyito, con amor”.