Yuyito González reveló en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) en qué celebridades internacionales se inspira para su cambio de estilo y qué look eligió para acompañar a Javier Milei el domingo en el Congreso.

“Tengo preparado para el domingo en el Congreso un conjunto que lo voy a traer también el lunes. Antes no le daba mucha pelota al tema de la ropa porque me centraba en la ropa de los shows que daba cuando era vedette”, adelantó.

Entonces, la pareja del presidente reveló: “Me gusta cómo se viste Brigitte Macron y también Jennifer López para otros eventos, también me gusta la ropa que usa Melania Trump y también cómo se maquilla”.

Yuyito González en Empezar el Día.

“Cuando venga Marcelito de XT le quiero preguntar sobre el look, porque hay atuendos que van y otros no, no sé bien cómo es todavía, estoy aprendiendo”, contó sincera la conductora.

YUYITO GONZÁLEZ REVELÓ CON QUIÉN IRÁ EL DOMINGO AL ACTO DE MILEI

Yuyito González reveló en su programa de Ciudad Magazine con quiénes irá el domingo al Congreso por el acto de Javier Milei que se transmitirá en cadena nacional.

“Voy a estar ahí con Mechi, la mujer de Espert, con Cristina, la mujer de Guillermo Francos, el profe de Pablo y los papás de Javier, vamos a estar en un palco que nos preparó Karina”, contó la conductora.

