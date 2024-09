El miércoles por la noche se realizó la foto de Cantando 2024 y Juan Otero le dio un picante móvil a LAM, en el que enfrentó con contundencia a Fernanda Iglesias, dolido por las críticas que hace sobre su mamá, Florencia Peña.

Luego de sacarse chispas cara a cara, el joven de 15 años, tras contradecirse en sus puntos de vista, bajó la guardia y optó por el camino de la paz con la panelista. ¿Y cómo terminó la nota? Juan y Fernanda limaron asperezas en vivo.

JUAN OTERO Y FERNANDA IGLESIAS HICIERON LAS PACES EN LAM

Ángel de Brito: -¿Qué es lo mejor y lo peor del jurado del Cantando?

Juan Otero: -¿Hablás de quién me cae mal y quién me cae bien?

Ángel: -Sí.

Juan: -Me gusta mucho el jurado porque me parece muy variado. A Milett (Figueroa) no la conozco, no puedo decir si me gusta o no. Nacha (Guevara) me encanta, la amo y amo el personaje que hace. Amo que nos mate.

Ángel: -Una cosa es la teoría y otra es la práctica. El día que Nacha te esté fulminando...

Nazarena Vélez: -Que te diga “¿qué te pasa pendejo?”.

Ángel: -”Ubicate pendejo” es lo primero que te va a tirar.

Fernanda Iglesias: -Bueno, es muy selectivo, porque de unos no les molesta que critiquen y de otros sí. Me la dejó picando.

Ángel: -Sí, te la regaló.

Juan: -Fer, cuando termine el programa te doy un abrazo. Para mí está todo bien. Ya está.

Fernanda: -Es que me caés bien.

Yanina Latorre: -Tiene casi 16 años, Fernanda...

Fernanda: -No, está bien...

Juan: -Por la edad, no importar...

Yanina: -No lo subestimemos, pero a los 50 años no podés pelear con un chico de 16.

Fernanda: -No lo voy a subestimar. A este pibe lo vimos nacer y siempre fue divino.

Juan: -No es que me caigas mal, es que me molesta solo eso. Para mí está todo bien. Las amo a todas. Amo el chimento. Amo cuando hablan de la gente, me re divierto, solamente tengo un límite con eso (las críticas a la madre). Pero está todo bien.

Ángel: -Juan, lo mejor para vos y para tu debut...

Juan: -Gracias, les mando un beso a todos, en especial a Fer.

Fernanda: -¡Ay! (le tiró un beso)

Marcela Feudale: -¡Cómo te quiero!

Nazarena: -¡Lo amo! Es un bombón.

Yanina: -Es lógico, a los 16 años, hablan de tu mamá y enloquecés. Lo bueno es que yo a la madre también la mato y a mí no me dice nada.

